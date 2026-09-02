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Ley de Justicia Energética: ¿qué cambia para los usuarios?

La Ley de Justicia Energética introduce cambios para los consumidores hondureños, como el congelamiento temporal de tarifas y nuevas reglas sobre facturas y deudas

  • Actualizado: 02 de septiembre de 2026 a las 09:09 -
  • Redacción La Prensa
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