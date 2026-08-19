Rodrigo Wong Arévalo y Dagoberto Rodríguez piden justicia en proceso contra Roosevelt Hernández

Tegucigalpa, Honduras.

Los periodistas Dagoberto Rodríguez y Rodrigo Wong Arévalo, quienes figuran entre los comunicadores afectados por las actuaciones atribuidas al exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Leonel Hernández Aguilar, llegaron este miércoles a los juzgados para participar en la audiencia de declaración de imputados. Dagoberto Rodríguez pidió que el proceso judicial no continúe retrasándose y afirmó que las víctimas buscan justicia y no represalias contra el exjefe militar. “Queremos que se haga justicia”, manifestó el periodista, quien también expresó su expectativa de que el caso siente un precedente en Honduras en materia de libertad de expresión y libertad de prensa. “Lo que queremos es que se haga justicia. Hemos insistido en que no queremos ni pretendemos venganza ni represalias, sino simplemente que se haga justicia y que este caso siente un precedente en materia de defensa de los derechos humanos, como es la libertad de expresión y la libertad de prensa”, declaró Rodríguez.

El periodista sostuvo que las víctimas esperan que el proceso continúe hasta el final, debido a las implicaciones que, a su criterio, trascienden a los comunicadores involucrados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Este es un tema que tiene connotaciones que afectan al gremio periodístico y hemos llegado al consenso de que, o por lo menos las partes o las víctimas, de que no es un caso que sólo involucra cuatro periodistas, sino básicamente que tiene implicaciones, repercusiones y alcances en materia de libertad de expresión y libertad de prensa”, afirmó.

Wong Arévalo: “Estamos dentro de nuestro deber y nuestro derecho”

Por su parte, Rodrigo Wong Arévalo aseguró que los periodistas ejercen su deber y derecho al defender la libertad de expresión y pidió que el caso sea resuelto en el ámbito público. “Nosotros estamos dentro de lo que nos concierne como nuestro deber y nuestro derecho, pues son dos cosas a la vez, que se respeta la libertad de expresión”, manifestó. Wong Arévalo señaló que el respeto a la libertad de expresión debe incluir a los funcionarios públicos y sostuvo que el caso no debe tratarse como un asunto de carácter privado. Además, el comunicador agregó que la situación debería convertirse en un antecedente para funcionarios y ciudadanos. “Para cualquier funcionario, de este, de los tiempos pasados y del futuro, todos debemos aprender, y no solo los funcionarios, sino los ciudadanos, respetemos la ley", apeguémonos a la ley”, dijo.

Rodríguez y Wong Arévalo esperan continuidad del proceso

Los periodistas llegaron a los juzgados mientras se desarrollaba la audiencia de declaración de imputados contra Hernández.