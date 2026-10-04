Más de 21,000 estudiantes han salido del sistema educativo en Honduras en 2026

La Secretaría de Educación diferencia ambos casos. La deserción se refiere al estudiante que deja de asistir y continuar con su proceso formativo, mientras que la cancelación representa la salida formal del alumno de la matrícula del centro educativo.

Los registros oficiales contabilizan 21,420 alumnos que han salido de las aulas en los diferentes departamentos del país. De esa cifra, 20,321 corresponden a estudiantes que abandonaron sus estudios y 1,099 a alumnos cuya matrícula fue cancelada.

Tegucigalpa, Honduras. Más de 21,000 estudiantes han dejado de formar parte del sistema educativo hondureño durante 2026, cuando faltan aproximadamente dos meses para que concluya el año lectivo, según datos de la Secretaría de Educación.

Los datos también muestran una mayor incidencia entre los estudiantes hombres. Del total de alumnos que salieron del sistema, 11,902 son hombres y 9,518 mujeres, lo que representa una proporción de 55.6 % y 44.4 %, respectivamente.

En cuanto a los casos de deserción, los registros contabilizan 20,321 estudiantes. De ellos, 11,333 son hombres y 8,988 mujeres.

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Por otra parte, en las matrículas canceladas se registran 1,099 estudiantes: 569 hombres y 530 mujeres.

La salida de estudiantes de las aulas representa uno de los desafíos que enfrenta el sistema educativo, particularmente cuando todavía no ha finalizado el año escolar y aún quedan semanas para completar el ciclo académico.

A nivel departamental, Cortés registra la mayor cantidad de estudiantes que han salido del sistema, con un total de 2,672 casos entre deserciones y cancelaciones de matrícula.

La cifra de 2026 ocurre además después de un año en el que el sistema educativo registró una cantidad considerablemente mayor de casos. En 2025 se reportaron 45,509 casos de deserción escolar, de acuerdo con los registros de Educación.

Los datos reflejan la necesidad de mantener la atención sobre las causas que llevan a niños, adolescentes y jóvenes a interrumpir su formación académica y sobre las estrategias para favorecer su permanencia en las aulas.