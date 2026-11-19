Las candidatas de Miss Universo 2026 comenzaron este jueves una de las fases más importantes del certamen con el desarrollo de las entrevistas preliminares, un proceso considerado fundamental en la evaluación de las aspirantes que buscan avanzar en la competencia por la corona universal. La jornada reunirá a representantes de distintos países en encuentros individuales con miembros del jurado, quienes tienen la responsabilidad de evaluar aspectos como liderazgo, personalidad, habilidades de comunicación, preparación y desenvolvimiento de cada concursante. A diferencia de las competencias sobre el escenario, estas entrevistas ofrecen un espacio más cercano para que los participantes presenten sus proyectos, compartan su historia personal y den a conocer las causas que impulsan desde sus respectivas plataformas.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La fase es vista por expertos y seguidores del certamen como una de las más influyentes en el proceso de selección de las semifinalistas, ya que permite una evaluación más integral de las candidatas antes de las competencias preliminares y la gala final. Entre las representantes latinoamericanas que participaron en la jornada estuvo la hondureña Luisa Pineda, quien continúa su agenda oficial como delegada de Honduras en la edición número 75 del concurso. Durante las actividades difundidas por la organización, Pineda fue vista en una de las entrevistas junto a Olivia Vasilopoulos, Miss Universo Grecia.

Para esta importante evaluación, la representante hondureña apostó por un conjunto en tonos rosa pastel complementado por una capa ligera y fluida que aportó movimiento a su imagen, una propuesta que destacó entre los estilismos observados durante la jornada.

Un certamen lleno de incertidumbres

La actividad también estuvo marcada por un contratiempo para la representante de Nicaragua. Según dio a conocer el diseñador encargado de su vestuario, una de las maletas de la candidata se extravió durante su traslado a Puerto Rico. De acuerdo con la información compartida por el creador de las prendas, en el equipaje perdido se encontraban varias piezas destinadas a las actividades oficiales del certamen, incluido el atuendo que la nicaragüense tenía previsto utilizar durante la ronda de entrevistas.