Madrid.- El juez de la Audiencia Nacional española Antonio Piña ha admitido a trámite y ya investiga la querella presentada por dos trabajadores contra el cantante Julio Iglesias por delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante. La Fiscalía de la Audiencia Nacional consideró en un principio que los tribunales españoles no eran competentes para investigar estos hechos, de modo que las ejemplificadas del cantante decidieron presentar una querella directamente en el juzgado. Tras estudiar el caso, el juez ha admitido la querella al considerar que el relato pormenorizado que contiene y el principio de prueba que se aporta "son suficientes para incoar el procedimiento, sin que ello suponga un juicio valorativo sobre su credibilidad".

Además del relato, la querella aporta la fotografía donde se puede ver un moratón en un brazo y dos marcas en los muslos que "pueden corresponderse con la mordedura de una persona", así como conversaciones, según el auto. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El juez acepta investigar lo relativo a los presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante, y rechaza la querella respecto de los delitos de trata y contra los derechos de los trabajadores. Dos antiguas empleadas -una trabajadora del hogar y una fisioterapeuta- acusan a Julio Iglesias de haberlas sometido a "situaciones de acoso y agresiones sexuales continuas", así como lesiones y vejaciones en 2021, cuando éste tenía 77 años, en las casas del artista en República Dominicana y Bahamas.

Una de ellas sostuvo que estaban obligadas a realizar pruebas médicas como revisión ginecológica, pruebas de embarazo y exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual, como VIH. "Omisión" de hechos En el auto, el juez señala que la querella puede ofrecer "un relato mutilado" al limitar la narración de los hechos a Julio Iglesias, "prescindiendo de la participación" que tendrían dos administradores de las casas a quienes también se les imputan "actos sexuales" contra las denunciantes. Estas "importantes lagunas" y "omisiones" en la narración que "difícilmente pueden considerarse casuales", parecen responder, según el juez, "al propósito deliberado de favorecer" que sea la Justicia española quien investigue estos hechos.