San Pedro Sula, Honduras. La madre de Hayden Panettiere, Lesley Vogel, rompió el silencio sobre su ausencia en el funeral de la recordada protagonista de Heroes y Nashville, fallecida el pasado 16 de agosto a los 36 años. En una entrevista con Inside Edition, Vogel aseguró que, contrario a versiones que circularon tras la muerte de la actriz, sí había sido invitada a la ceremonia realizada el 19 de septiembre en Malibú, California. Sin embargo, decidió no asistir para evitar que su presencia provocara tensiones entre las personas que acudieron a despedir a su hija. “Sabía que algunas de las personas allí querían creer que yo era una madre horrible porque Hayden estaba enojada e hizo declaraciones”, explicó Vogel. La mujer agregó que no quería “causar problemas” y consideró que mantenerse alejada “probablemente era lo mejor”.

Madre e hija atravesaban una relación complicada durante los últimos años. Vogel reveló que la última vez que habló directamente con Hayden Panettiere fue entre septiembre y octubre de 2025, aunque posteriormente intercambiaron algunos mensajes de texto. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La propia actriz había hablado públicamente de las dificultades en la relación con su madre y de cómo esta cambió a medida que avanzaba su carrera artística. Señala al exnovio de la actriz Durante la entrevista, Lesley Vogel también hizo fuertes señalamientos contra Brian Hickerson, expareja intermitente de Hayden Panettiere. La madre de la actriz afirmó que considera a Hickerson responsable de la muerte de su hija. “Absolutamente, no me cabe la menor duda”, respondió cuando fue consultada sobre si responsabilizaba a Hickerson. Vogel sostuvo además que había intentado ayudar a su hija y que consideraba que estaban logrando importantes avances antes de que ella retomara su relación con él.

No obstante, las declaraciones de Vogel corresponden a acusaciones personales y no a una determinación de las autoridades. La muerte de Hayden Panettiere fue declarada accidental, y Brian Hickerson no ha sido acusado de ningún delito relacionado con su fallecimiento. Según los reportes sobre las conclusiones de la oficina forense del condado de Greenville, la actriz murió por los efectos tóxicos de varias sustancias, entre ellas fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina. El fallecimiento de la estrella de Nashville ocurrió poco más de tres años después de la muerte de su hermano menor, Jansen Panettiere, quien murió en 2023 a los 28 años. Tras la pérdida de su hija, Vogel expresó que encontraba consuelo pensando que ambos hermanos estaban juntos y “en paz”.