Hayden Panettiere y Brian Hickerson: una relación tóxica con un final triste

"Comparto la verdad sobre lo que me sucedió con la esperanza de que mi historia empodere a otras personas en relaciones abusivas para que obtengan la ayuda que necesitan y merecen. Estoy dispuesta a hacer todo lo posible para asegurarme de que este hombre nunca vuelva a lastimar a nadie", dijo Panettiere en una publicación de Instagram en julio de 2020. "Agradezco el apoyo que recibí, que me ayudó a encontrar el valor para recuperar mi voz y mi vida".