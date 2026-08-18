Hayden Panettiere y Brian Hickerson: una relación tóxica con un final triste

Hayden Panettiere y Brian Hickerson mantuvieron una relación turbulenta y duradera que acaparó titulares en repetidas ocasiones.
La actriz de "Nashville", quien falleció el 16 de agosto a los 36 años, comenzó a salir con Hickerson en 2018 tras la ruptura con su exprometido Wladimir Klitschko, con quien tuvo una hija, Kaya.
Con el paso de los años, la relación intermitente de Panettiere y Hickerson se complicó cada vez más, ya que él enfrentó múltiples arrestos y cargos penales derivados de incidentes con la actriz.
Hayden Panettiere detalló posteriormente el presunto abuso que sufrió durante su relación con Brian en sus memorias de 2026, "This Is Me: A Reckoning", donde describe un período oscuro de su vida que se desarrolló paralelamente a su lucha contra la adicción al alcohol y las drogas.
La relación entre Hayden Panettiere y Brian Hickerson se ve empañada por acusaciones de violencia doméstica. En mayo de 2019, la policía arrestó a Hickerson tras un presunto altercado con Panettiere y lo acusó de violencia doméstica grave. Un juez emitió una orden de alejamiento que le prohibía contactar con la actriz o acercarse a menos de 100 metros de ella. El caso fue posteriormente desestimado debido a que la fiscalía no pudo conseguir un testigo clave.
Hickerson fue arrestado de nuevo en Wyoming el Día de San Valentín de 2020 tras otro presunto altercado con Panettiere. Meses después, la fiscalía de Los Ángeles lo acusó de cuatro cargos de lesiones a su cónyuge o pareja, dos cargos de agresión con arma mortal, un cargo de coacción a un testigo y un cargo menor de agresión, derivados de varios incidentes que involucraron a la actriz entre 2019 y 2020.
En abril de 2021, Brian Hickerson se declaró culpable de dos delitos graves de lesiones a su cónyuge o novia y fue sentenciado a 45 días de cárcel, cuatro años de libertad condicional y 52 sesiones de terapia para la violencia doméstica.
"Comparto la verdad sobre lo que me sucedió con la esperanza de que mi historia empodere a otras personas en relaciones abusivas para que obtengan la ayuda que necesitan y merecen. Estoy dispuesta a hacer todo lo posible para asegurarme de que este hombre nunca vuelva a lastimar a nadie", dijo Panettiere en una publicación de Instagram en julio de 2020. "Agradezco el apoyo que recibí, que me ayudó a encontrar el valor para recuperar mi voz y mi vida".
Hayden Panettiere denunció abusos por parte de Brian Hickerson en sus memorias. La actriz describió varios incidentes violentos con Hickerson en sus memorias y reflexionó sobre la dificultad que tuvo para terminar la relación.
Hickerson reconoció públicamente su arresto en relación con las acusaciones de abuso contra Panettiere, durante una entrevista con TMZ en mayo. "Me arrestaron por abusar de ella y no culparía a su amiga por estar enfadada", dijo Hickerson. "No tengo mucho que decir al respecto".
Según informes, Hayden Panettiere y Brian Hickerson se reconciliaron meses antes de su muerte.
Panettiere y Hickerson avivaron las especulaciones de una reconciliación tras ser fotografiados juntos en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles en marzo. Hickerson también declaró a TMZ que aún sentía algo por Panettiere y que no descartaba la posibilidad de casarse con ella algún día. Tras la muerte de Panettiere, se informó que ambos habían reanudado su relación sentimental. Según E! News, viajaron de Los Ángeles a Carolina del Sur el día anterior al fallecimiento de Panettiere. Brian estaba junto a Hayden cuando ella falleció de un infarto.