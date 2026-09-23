Revelan que Hayden Panettiere ingresó a un centro de rehabilitación días antes de morir

California. Según reportes de medios estadounidenses, Hayden Panettiere sufrió una sobredosis e ingresó en secreto en un centro de rehabilitación semanas antes de su muerte —relacionada con el consumo de drogas— ocurrida el 16 de agosto en un alojamiento de Airbnb en Greenville, Carolina del Sur. Este miércoles, el sitio Page Six obtuvo un informe más detallado de la oficina del forense del condado de Greenville, en el que se indicaba que Brian Hickerson (novio de la actriz) afirmó que Panettiere tenía "un largo historial de abuso de drogas, alcohol y óxido nitroso" y que él "había tenido que administrarle Narcan a la fallecida anteriormente". El Narcan es un medicamento de emergencia utilizado para revertir las sobredosis de opiáceos. El hombre insistió en que "no tenía conocimiento de que la fallecida hubiera consumido sustancias ilegales ayer u hoy, pero señaló que ella era muy hábil ocultándolas". Hickerson también comentó que la actriz "había estado en un centro de rehabilitación de drogas en Malibú, California, hasta hace unas semanas". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Según el informe, el padre de Panettiere, Skip Panettiere, confirmó que su hija "había salido recientemente de rehabilitación" en "Malibú". Señaló que ella pasó "dos o tres semanas" en el centro de tratamiento. Skip explicó que Hayden "luchaba contra la adicción desde que tenía poco más de 20 años y [había] estado en múltiples centros de rehabilitación desde entonces". También mencionó que su hija "sufrió depresión posparto tras el nacimiento de su hija", Kaya, de 11 años, y afirmó que sus "problemas de adicción... se agravaron desde aquel momento". El afligido padre —quien también perdió a su hijo, Jansen Panettiere, en febrero de 2023— quiso recalcar que la relación de Hayden con su novio intermitente, Brian, de 37 años, había sido "sumamente conflictiva". Según el informe, Skip se mostró firme en su negativa a que "ninguna de las pertenencias personales de la fallecida quedara en manos de Brian o de su cuñado Zach". Tanto Skip como la madre de Hayden, Lesley Vogel —con quien ella estaba distanciada—, reclamaron las pertenencias de la joven. Se notificó a la expareja que debían llegar a un acuerdo antes de que los objetos pudieran ser entregados.

#novio #actriz #fyp ♬ Boundless Worship - Josué Novais Piano Worship @danimakeup1509 Hayden estaba con su novio Brian el día que falleció. La relación entre Hayden Panettiere y Brian Hickerson se ve empañada por acusaciones de violencia doméstica. En mayo de 2019, la policía arrestó a Hickerson tras un presunto altercado con Panettiere y lo acusó de maltratarla. En ese entonces, un juez emitió una orden de alejamiento que le prohibía contactar con la actriz o acercarse a menos de 100 metros de ella. Pese a esto, Brian y Hayden siguieron juntos en los siguientes años con una relación intermitente y siempre con acusaciones de maltrato. Ambos se habían reconciliado a principios de 2026. #haydenpanettiere