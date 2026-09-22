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Lionel Richie cancela sus conciertos tras someterse a un procedimiento cardíaco

Lionel Richie fue hospitalizado por fibrilación auricular y se sometió a una ablación; además, canceló tres conciertos de su gira.

  • Actualizado: 22 de septiembre de 2026 a las 16:17 -
  • Agencia EFE
Lionel Richie cancela sus conciertos tras someterse a un procedimiento cardíaco

Lionel Richie habla en el escenario durante la 37.ª ceremonia anual de incorporación al Salón de la Fama del Rock & Roll en el Microsoft Theater, el 5 de noviembre de 2022, en Los Ángeles, California.

THEO WARGO / Getty Images via AFP

Los Ángeles. El cantante estadounidense Lionel Richie canceló tres de sus conciertos de la gira 'Sing a Song All Night Long' con Earth, Wind & Fire, tras someterse esta semana a un procedimiento cardíaco.

Según un comunicado de su representante enviado a Variety, el músico "se sometió a un procedimiento común para la fibrilación auricular (FA)", y no se trató de una intervención de emergencia.

"El médico dijo que todo salió a la perfección", detalló, añadiendo que "Lionel se encuentra muy bien, pero se tomará un descanso y pronto volverá a los escenarios", añadió.

Por el momento, el intérprete de 'Say You, Say Me' canceló las fechas del 26 de septiembre en San Francisco, el 30 de septiembre en Chicago y el 2 de octubre en Columbus, Ohio, lo que supone que Richie regresará a los escenarios el 14 de octubre en Las Vegas.

El 29 de agosto, Richie ingresó voluntariamente un hospital en Saint Louis (Misuri) para someterse a pruebas de corazón "por precaución", según la revista People, tras tener dificultades para mantenerse de pie en el concierto que dio el sábado en la sala The Muny de la mencionada ciudad.

Tras tres días hospitalizado, el cantante fue dado de alta y regresó a su casa en Los Ángeles.

El ganador del Grammy tuvo otros problemas de salud a finales de junio que le obligaron a finalizar antes de tiempo un concierto en Minesota, en el que dijo a los asistentes que se sentía "mareado".

EFE

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Agencia EFE
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