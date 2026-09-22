“Por un trago”: el trágico final de Juan Madrid tras discusión en cuartería de SPS

Tegucigalpa, Honduras. Una discusión que habría comenzado por un trago terminó en tragedia para Juan Antonio Madrid, quien fue encontrado muerto dentro de una cuartería en el sector de la Santa Marta, específicamente en los bordos de Los Naranjos, en San Pedro Sula. El cuerpo de Madrid fue levantado por las autoridades luego de que sus familiares fueran alertados sobre su muerte durante la madrugada. La víctima presentaba golpes, por lo que la principal hipótesis que se maneja es que habría sido atacada con un objeto contundente. De acuerdo con información recabada en el lugar, Juan Antonio, de 50 años, habría sido visto durante la noche cerca de la zona a bordo de su bicicleta. Horas después, su cuerpo fue encontrado en el interior de una de las viviendas utilizadas como cuartería.

Hilda Madrid, hermana de la víctima, relató que recibió la noticia alrededor de las 5:00 de la mañana y se trasladó hasta el lugar para confirmar lo ocurrido. “Me avisaron como a las 5:00 de la mañana y yo lo vine a ver y él era el que estaba muerto”, relató entre la incertidumbre por lo sucedido. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La mujer aseguró que, según lo que le habían informado, su hermano habría sido llevado hasta el interior de la cuartería, mientras su bicicleta quedó abandonada en el exterior. La familiar también confirmó que Juan Antonio acostumbraba consumir bebidas alcohólicas y que, según versiones que llegaron hasta la familia, la tragedia habría comenzado por una discusión relacionada con un trago. “Dicen que por un trago”, manifestó Hilda Madrid, quien aclaró que no tenía información completa sobre cómo ocurrió el crimen.

La víctima trabajaba como carretero y, según su hermana, era una persona a quien le gustaba beber ocasionalmente, aunque aseguró que generalmente lo hacía solo. Las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegaron hasta la escena para realizar las diligencias correspondientes y determinar quién estuvo involucrado en la muerte de Madrid. En el interior de la vivienda habría sido localizado un objeto que podría estar relacionado con el crimen. De acuerdo con las versiones recogidas en el lugar, se trataría de un garrote o una estaca, que habría sido utilizado para golpear a la víctima.