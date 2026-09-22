¿Qué pasará con Zeus? Familia toma decisión sobre su futuro

A esta dificultad se sumó la posición expresada por el hijo del hombre fallecido, quien habría manifestado su intención de no entregar al perro a las autoridades. Aunque se produjeron conversaciones para buscar una alternativa que permitiera asegurar al animal conforme a los procedimientos establecidos, Zeus continuaba dentro de la propiedad durante la mañana de este martes. Se informó que el can permanecerá en observación durante diez días para determinar si tiene rabia u otra enfermedad.