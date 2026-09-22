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¿Qué pasará con Zeus? Familia toma decisión sobre su futuro

El can habría atacado a su dueño, Alex Alonzo Maldonado Bonilla, quien perdió la vida en la colonia Hato de Enmedio, Tegucigalpa

  • Actualizado: 22 de septiembre de 2026 a las 11:21 -
  • Redacción La Prensa
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Más detalles han surgido este martes tras la muerte de Alex Alonzo Maldonado Bonilla, quien fue atacado fatalmente por su perro pitbull, Zeus, dentro de su vivienda en el sector 4 de la colonia Hato de Enmedio, en Tegucigalpa.

 Fotografías: LA PRENSA y cortesía
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Se presume que la fatalidad se originó cuando la víctima se disponía a alimentar a la mascota dentro de su domicilio. Asimismo, también se supo que en horas de la mañana ya lo había atacado y por ello recibió atención médica.
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Tras el incidente, elementos del Cuerpo de Bomberos y agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el inmueble para controlar la situación. Durante la emergencia también resultó herido un hijo de Maldonado Bonilla, quien fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.
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Al llegar a la vivienda, los equipos de emergencia encontraron a Zeus en uno de los corredores. El perro permanecía cabizbajo y aparentemente asustado después de lo ocurrido.
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Las autoridades no pudieron retirar inmediatamente al animal, debido a que no disponían en ese momento del equipo especializado ni de una jaula adecuada para trasladarlo de manera segura.
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A esta dificultad se sumó la posición expresada por el hijo del hombre fallecido, quien habría manifestado su intención de no entregar al perro a las autoridades. Aunque se produjeron conversaciones para buscar una alternativa que permitiera asegurar al animal conforme a los procedimientos establecidos, Zeus continuaba dentro de la propiedad durante la mañana de este martes. Se informó que el can permanecerá en observación durante diez días para determinar si tiene rabia u otra enfermedad.

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Mientras tanto, en el inmueble todavía permanecían manchas de sangre y otros indicios relacionados con el ataque que terminó con la vida de Maldonado Bonilla.
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Personal de Medicina Forense acudió posteriormente al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo de Alex Alonzo Maldonado Bonilla y trasladarlo hasta la morgue capitalina.
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El cadáver será sometido a la autopsia correspondiente, procedimiento que permitirá establecer con precisión la causa de muerte y aportar elementos a la investigación sobre las circunstancias en que ocurrió el ataque.
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Por ahora, los testimonios sobre el supuesto maltrato que habría sufrido Zeus forman parte de las versiones surgidas alrededor del caso y deberán ser corroborados por las autoridades.
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