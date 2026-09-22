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Así fue el brutal ataque del pitbull Zeus que acabó con la vida de don Alex Maldonado en TGU

Dentro de su vivienda, don Alex Maldonado vivió sus últimos minutos tras ser atacado por Zeus, su pitbull, que se abalanzó contra él en un episodio de extrema agresividad en el Hato de Enmedio

  • Actualizado: 22 de septiembre de 2026 a las 10:51 -
  • Aneth Flores
Así fue el brutal ataque del pitbull Zeus que acabó con la vida de don Alex Maldonado en TGU
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Alex Alonso Maldonado, de 75 años, murió luego de ser atacado en dos ocasiones por un perro de raza pitbull en la colonia Hato de Enmedio, en Tegucigalpa, Distrito Central, Francisco Morazán.

 Foto: LA PRENSA / cortesía
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El adulto mayor se encontraba en el sector cuatro, bloque 57 de la colonia cuando fue víctima de la primera agresión durante las primeras horas de este lunes, según información preliminar sobre el caso.

 Foto: Estalin Irías / LA PRENSA
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Tras el primer ataque, Maldonado fue trasladado al Hospital Escuela, donde recibió atención médica por las heridas que le provocó el animal. Después de ser atendido, fue dado de alta y regresó a su vivienda.
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Sin embargo, al volver a la casa ocurrió un segundo ataque. El perro volvió a abalanzarse contra el hombre y le provocó heridas de extrema gravedad, entre ellas la pérdida de una de sus piernas, lesión que finalmente le causó la muerte.
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La nueva agresión generó momentos de desesperación entre las personas que se encontraban en el lugar, quienes intentaron intervenir para apartar al animal y evitar que continuara atacando a Maldonado.
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Durante ese intento de auxilio, otras personas también resultaron heridas por el perro. Entre los afectados se encontraba uno de los hijos de Maldonado, quienes tuvieron que ser trasladados a un centro asistencial en ambulancias.

 Foto: Estalin Irías / LA PRENSA
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El hecho provocó conmoción entre los vecinos de Hato de Enmedio, quienes conocían a Maldonado y presenciaron las consecuencias del ataque que terminó con su vida.
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De acuerdo con testimonios de residentes del sector, el perro ya había protagonizado otros ataques. Vecinos aseguraron que anteriormente había agredido a niños, animales y otras personas de la zona.
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Las advertencias sobre el comportamiento del animal habían generado preocupación entre algunos habitantes del sector. Esta vez, sin embargo, la agresión tuvo consecuencias fatales para Maldonado.
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Tras conocerse la muerte del adulto mayor, equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se desplazaron hasta la escena para realizar las inspecciones correspondientes y recopilar evidencias relacionadas con el caso.
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En el lugar también estuvieron representantes del Ministerio Público y de Medicina Forense, quienes participaron en las diligencias para realizar el levantamiento del cuerpo de Maldonado y determinar los procedimientos correspondientes.

 Foto: Estalin Irías / LA PRENSA
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Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades también deberán establecer qué ocurrirá con el perro involucrado en el ataque.

Foto: Estalin Irías / LA PRENSA
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