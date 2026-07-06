Conducía ebrio, chocó contra un muro y dejó graves a dos niños en Siguatepeque: Ya fue capturado

Una tragedia vial ocurrió ayer domingo en Siguatepeque, luego de que un conductor impactara su vehículo contra un muro. De acuerdo con la<a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://policianacional.gob.hn/" target="_blank"> Policía Nacional de Honduras</a>, el hombre que conducía el automóvil involucrado en los hechos fue capturado de inmediato. No obstante, no se reveló su identidad ni su relación con los dos <b>menores de edad. </b>Según los informes preliminares, el hombre conducía bajo los efectos de<b> bebidas alcohólicas </b>y habría perdido el control del volante; luego colisionó de manera frontal y violenta contra un muro. A consecuencia del fuerte impacto, los dos niños que viajaban a bordo del vehículo sufrieron graves heridas en diferentes partes de sus cuerpos. En la imagen de la escena del suceso publicada en las redes sociales de la <b>Policía Nacional</b>, se puede observar la rápida movilización de paramédicos y unidades de socorro de la <b>Cruz Roja Hondureña</b>, quienes brindaron los primeros auxilios a las pequeñas víctimas antes de trasladarlas de urgencia a un centro asistencial cercano.El conductor fue trasladado de inmediato a las instalaciones de la<b> Jefatura Municipal de la Policía Nacional en Siguatepeque</b> para que responda por los delitos de conducción temeraria y lesiones graves en perjuicio de las dos menores de edad.