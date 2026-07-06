Conducía ebrio, chocó contra un muro y dejó graves a dos niños en Siguatepeque: Ya fue capturado

Siguatepeque

Una tragedia vial ocurrió ayer domingo en Siguatepeque, luego de que un conductor impactara su vehículo contra un muro.

De acuerdo con la Policía Nacional de Honduras, el hombre que conducía el automóvil involucrado en los hechos fue capturado de inmediato. No obstante, no se reveló su identidad ni su relación con los dos menores de edad.

Según los informes preliminares, el hombre conducía bajo los efectos de bebidas alcohólicas y habría perdido el control del volante; luego colisionó de manera frontal y violenta contra un muro.

A consecuencia del fuerte impacto, los dos niños que viajaban a bordo del vehículo sufrieron graves heridas en diferentes partes de sus cuerpos.

En la imagen de la escena del suceso publicada en las redes sociales de la Policía Nacional, se puede observar la rápida movilización de paramédicos y unidades de socorro de la Cruz Roja Hondureña, quienes brindaron los primeros auxilios a las pequeñas víctimas antes de trasladarlas de urgencia a un centro asistencial cercano.

El conductor fue trasladado de inmediato a las instalaciones de la Jefatura Municipal de la Policía Nacional en Siguatepeque para que responda por los delitos de conducción temeraria y lesiones graves en perjuicio de las dos menores de edad.