Accidente en Yoro: por homicidio y conducción temeraria es requerido conductor de bus

Yoro, Honduras

El conductor del bus involucrado en el accidente ocurrido la tarde del domingo 5 de julio en el departamento de Yoro fue requerido por las autoridades y será presentado ante la justicia por los delitos de homicidio, conducción temeraria y lesiones. El fatal accidente ocurrió a eso de la 1:45 de la tarde en la carretera RN-23, a la altura del sector conocido como La Regina, en la vía que conecta los municipios de Morazán y El Negrito, en Yoro. En el percance se vieron involucrados un bus de la ruta interurbana Sulaco-Yoro-San Pedro Sula y un vehículo tipo pick-up, color blanco.

Conductor enfrenta cargos tras accidente en Yoro

De acuerdo con el informe de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), el conductor del bus se desplazaba a exceso de velocidad al momento del hecho. El jefe de la zona norte de la DNVT, Jairo Ramos, informó que las investigaciones preliminares apuntan a una maniobra imprudente por parte del motorista del bus, quien permanece hospitalizado y bajo custodia policial.

“Es un hecho lamentable donde la mala decisión, donde la maniobra imprudente, causa este accidente”, empezó diciendo. Ramos además explicó que la principal causa del choque fue un adelantamiento en un sector donde esta acción estaba prohibida. “La causa fue la maniobra de adelantamiento del bus, maniobra prohibida, que causa el accidente. El motorista del bus tomó la decisión imprudente. Él salió con lesiones leves y ayer mismo fue capturado y hoy es presentado por delitos de homicidio, conducción temeraria y lesiones”, explicó.



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