Confirman cuatro muertos y más de 25 heridos en fatal accidente en Yoro

Morazán, Yoro

Al menos cuatro personas murieron, entre ellas una niña de cinco años, y más de 25 resultaron heridas este domingo cuando colisionaron un autobús de pasajeros y una camioneta tipo pick-up en el norte de Honduras, informó un oficial del Cuerpo de Bomberos.

El accidente se registró en una aldea del municipio de Morazán, departamento de Yoro (norte), donde el vehículo de transporte público chocó contra la pick-up y volcó, explicó a los periodistas el mayor Sergio Madrid, del Cuerpo de Bomberos de Honduras.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Santos Luciano Rivera, de 45 años; Delmis Suyapa Ramos, de 28, y su hija de 5 años, y José Manuel Hernández, cuya edad no fue precisada.