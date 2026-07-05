"Ya eres un angelito en el cielo": niño muere ahogado en un balneario de Olancho

OLANCHO

El pequeño fue identificado como Matheo Almendares, quien falleció tras el incidente ocurrido en el centro recreativo, según la información preliminar.

Un menor de tres años perdió la vida por ahogamiento la tarde de ayer sábado en un balneario ubicado en la comunidad de Pisijire, municipio de Dulce Nombre de Culmí, departamento de Olancho.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho ni sobre las causas que provocaron el ahogamiento del menor.

La tragedia ha generado consternación entre familiares, amigos y pobladores de la comunidad, quienes lamentaron el fallecimiento del niño.

"Que descanses en paz, primito, ya eres un angelito en el cielo", escribió en redes sociales Yaquelin Andrade, familiar del niño fallecido.

¿Por qué te nos fuiste, primito?", escribió, por su parte, Yadira Nájera en una publicación de Facebook.

Se espera que las autoridades competentes realicen las diligencias correspondientes para esclarecer cómo ocurrió el incidente y determinar las circunstancias del caso.