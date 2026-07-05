Cardenal Óscar Andrés Rodríguez llama a solidarizarse con Venezuela

TEGUCIGALPA

El cardenal Óscar Andrés Rodríguez hizo un llamado este domingo, durante la homilía, a solidarizarse con el pueblo venezolano, que actualmente atraviesa una situación difícil tras los daños provocados por el doble terremoto. En su mensaje, el purpurado señaló que el Evangelio se centra en la alegría del don de la vida, la alabanza a Dios, la acción de gracias y la esperanza de la paz al final de los tiempos.

“Hoy nuestra arquidiócesis nos llama a amar a los que están sufriendo más que nosotros, a ese pueblo de Venezuela”, expresó Rodríguez. Asimismo, anunció que este domingo la Iglesia Católica en Honduras realizará una segunda colecta destinada a brindar apoyo humanitario a los afectados, a quienes describió como beneficiarios de una “gota de amor” tras haberlo perdido todo a causa de los sismos. “No hay nadie tan pobre que no pueda dar, ni alguien tan rico que no pueda recibir”, exteriorizó. El cardenal también reflexionó sobre la vida cristiana, señalando que la enseñanza de Jesucristo se fundamenta en el acto de dar y recibir entre las personas.

Rodríguez afirmó que Dios invita a amar y a practicar la solidaridad con quienes más lo necesitan, a través de gestos concretos de ayuda y no únicamente con palabras.

La tragedia de Venezuela en cifras

La cifra de fallecidos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela aumentó a 2,954, mientras que la de heridos se elevó a 16.592, informó este sábado el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. Según el balance oficial, 6,462 personas han sido rescatadas y 16.309 perdieron su vivienda, por lo que se han habilitado 80 campamentos transitorios. El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, indicó en Telegram que se contabilizan 856 edificios afectados y 190 colapsados. Además, hay 3.281 rescatistas internacionales y 26.984 voluntarios registrados, señaló el alto funcionario. De acuerdo con el diputado, 86.794 familias han sido atendidas y se han distribuido 9.486 toneladas de alimentos y 472,914 litros de agua. También se encuentran desplegados 29,567 efectivos, dijo. Las autoridades, que dispusieron un número de teléfono y una plataforma digital para reportar desaparecidos, no han actualizado la cifra de personas en paradero desconocido. Hasta el jueves 25 de junio, un día después de los sismos, había al menos 157 personas desaparecidas, según cifras oficiales.

El más mortífero en el último siglo