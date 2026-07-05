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León XIV recuerda a las víctimas y a todo el pueblo venezolano tras terremotos

El número de fallecidos por los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 ocurridos el pasado 24 de junio en Venezuela ya suma casi 3,000

  • Actualizado: 05 de julio de 2026 a las 08:25 -
  • Agencia EFE
León XIV recuerda a las víctimas y a todo el pueblo venezolano tras terremotos

El papa León XIV durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, el 5 de julio de 2026. EFE/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT HANDOUT

Ciudad del Vaticano

El papa León XIV recordó este domingo a las víctimas de los terremotos de Venezuela y aseguró que reza por el pueblo venezolano en este "momento tan difícil", tras el rezo del ángelus dominical.

"Recuerdo siempre en mis oraciones a las víctimas del terremoto y a todo el pueblo venezolano; que el Señor lo sostenga en este momento tan difícil", dijo León XIV en español después de saludar a un grupo del coro de la Universidad de Métrica de Venezuela desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano.

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El número de fallecidos por los seísmos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el pasado 24 de junio en Venezuela asciende a al menos 2.954 personas y el de heridos a 16.592.

El viernes pasado, la portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM), Zoe Brennan, señaló que hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos. EFE

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Agencia EFE
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