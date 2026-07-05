León XIV recuerda a las víctimas y a todo el pueblo venezolano tras terremotos

Ciudad del Vaticano

El papa León XIV recordó este domingo a las víctimas de los terremotos de Venezuela y aseguró que reza por el pueblo venezolano en este "momento tan difícil", tras el rezo del ángelus dominical.

"Recuerdo siempre en mis oraciones a las víctimas del terremoto y a todo el pueblo venezolano; que el Señor lo sostenga en este momento tan difícil", dijo León XIV en español después de saludar a un grupo del coro de la Universidad de Métrica de Venezuela desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano.