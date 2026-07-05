Zelenski hablará con Trump en cumbre de OTAN sobre renovado intento de mediación de EE UU

Berlín

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, considera que existe una “posibilidad real” de poner fin a la guerra rusa y que para ello la determinación de EE.UU. es decisiva, por lo que abordará con el presidente Donald Trump en la cumbre de la OTAN en Ankara de un eventual renovado intento de mediación de Washington.

En una llamada telefónica entre ambos mandatarios la víspera, que Zelenski calificó de “muy buena”, el presidente ucraniano explicó a Trump la actual situación en el frente de batalla tras negar que la estratégica ciudad de Kostiantínivka, en el este del país invadido, haya sido tomada por Rusia como había afirmado el viernes el Kremlin.

Tanto Zelenski como sus socios europeos consideran que la situación de Ucrania en el frente y con los ataques de largo alcance contra territorio ruso para mermar la maquinaria bélica de Moscú es mejor que nunca, por lo que Kiev se sentaría a la mesa de negociación desde una posición de fuerza.

Las negociaciones bajo negociación de EE.UU. llevan estancadas desde antes de la guerra estadounidense contra Irán a finales de febrero, porque, a juicio de Washington, ninguna de las dos partes mostraba una intención real de moverse para llegar a un alto el fuego y posterior acuerdo de paz.