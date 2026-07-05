Onda tropical y polvo del Sahara afectarán a varias regiones de Honduras este domingo

Tegucigalpa

Las condiciones meteorológicas para este domingo 5 de julio de 2026 estarán marcadas por la inestabilidad en gran parte de Honduras. De acuerdo con el último informe brindado por el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco, se pronostican lluvias acompañadas de actividad eléctrica en diversas regiones del país.

Según el ente estatal, este fenómeno responde a la interacción de una onda tropical con una vaguada en superficie. Esta combinación atmosférica generará lluvias y chubascos de variada intensidad, presentándose de débiles a moderados y de forma dispersa.

Asimismo, detallan que, si bien las precipitaciones afectarán a la mayor parte del territorio nacional, los mayores acumulados de agua se registrarán en la región occidental de Honduras. Asimismo, no se descarta la presencia de tormentas eléctricas aisladas, por lo que se pide a la población tomar las debidas precauciones.

Por otra parte, el reporte revela la presencia del polvo del Sáhara. Las concentraciones de estas partículas en el aire oscilarán entre los 10 y 20 microgramos por metro cúbico, lo que podría generar una ligera capa de bruma en el cielo.

Respecto a las condiciones marítimas, los parámetros se mantienen dentro de los rangos normales para la navegación y actividades pesqueras. Litoral Caribe: Oleaje de 1 a 3 pies de altura. Golfo de Fonseca: Oleaje de 2 a 4 pies de altura.

Finalmente, el informe detalla que para esta jornada dominical se contempla una fase de luna llena, con la salida del sol registrada a las 05:25 a.m. y su puesta prevista para las 06:21 p.m.

Copeco insta a los hondureños que habitan en zonas de riesgo o vulnerables a deslizamientos e inundaciones a mantenerse alerta a los canales oficiales ante cualquier cambio repentino en el caudal de los ríos o acumulados de lluvia.