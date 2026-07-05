Líder de red de coyotes se declara culpable de la muerte de 53 migrantes en EE UU

Estados Unidos

El presunto líder de una organización de tráfico de personas con sede en Guatemala se declaró este jueves culpable por su participación en el incidente de contrabando de migrantes más mortífero en la historia de Estados Unidos, que dejó a 53 indocumentados muertos y 11 heridos, en San Antonio (Texas).

Rigoberto Ramón Miranda Orozco se declaró culpable de varios cargos por conspiración para introducir ilegalmente a inmigrantes a Estados Unidos con resultado de muerte.

El incidente ocurrió el 27 de junio de 2022, cuando 66 indocumentados fueron traficados en un camión sin ventilación desde México a EE.UU. cuando el termómetro marcaba en el exterior más de 38 grados Celsius. Para cuando el vehículo llegó a San Antonio (Texas), 48 migrantes ya habían fallecido. Otros cinco migrantes murieron tras ser trasladados a hospitales locales. Seis niños y una mujer embarazada se encontraban entre los fallecidos.

Miranda Orozco admitió haber organizado el transporte y el alojamiento de varios inmigrantes en Guatemala, México y Estados Unidos, según documentos judiciales.