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Hallan a un hombre sin vida en la Gran Central Metropolitana de San Pedro Sula

El cuerpo fue encontrado la mañana de este domingo en un área verde cercana al estacionamiento de los buses urbanos.

Hallan a un hombre sin vida en la Gran Central Metropolitana de San Pedro Sula

Se desconoce la causa de muerte del hombre. Imagen referencial de archivo La Prensa.

San Pedro Sula

Conmoción causó el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre la mañana de este domingo en las instalaciones de la Gran Central Metropolitana de autobuses de San Pedro Sula, en la zona norte de Honduras.

Hasta el momento, la víctima no ha podido ser identificada. Vestía una camisa de color rojo, pantalón azul y tenis blancos. Asimismo, se desconocen las causas que le habrían provocado la muerte.

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El cadáver fue localizado en un área verde cercada, precisamente en las inmediaciones del sector donde se estacionan buses del transporte urbano.

Al lugar de los hechos se desplazaron de inmediato elementos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para acordonar la escena y resguardar el perímetro.

Se está a la espera de que los peritos de Medicina Forense realicen el respectivo levantamiento cadavérico para trasladarlo a la morgue judicial, donde se le practicará la autopsia de ley que determinará científicamente si se trató de una muerte violenta o por causas naturales.

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Redacción La Prensa
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