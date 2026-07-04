Cae "La Madre", presunta vendedora de drogas, vinculada a la MS-13 en Santa Rita, Yoro

Santa Rita, Yoro

La detenida, de 49 años, es conocida con el alias de "La Madre" y, según la Policía, ostentaría el rango de "Traca" dentro de la organización criminal. Es originaria de Sonaguera, Colón, y residente en el barrio El Centro de Santa Rita, donde fue ejecutada la operación.

Una mujer señalada como presunta integrante de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13) fue capturada en flagrancia por agentes de la Policía Nacional durante un operativo realizado en el municipio de Santa Rita, departamento de Yoro.

De acuerdo con el informe policial, la mujer es investigada por su presunta participación en la distribución de drogas en la zona y fue requerida durante una acción desarrollada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en coordinación con otras unidades de la Unidad Metropolitana de Prevención Número 11 (UMEP-11).

Durante el operativo, las autoridades le decomisaron 50 envoltorios con polvo blanco, supuesta cocaína; 13 envoltorios con piedra blanca, supuesto crack; y siete envoltorios con hierba seca, supuesta marihuana, que, según la Policía, estaban listos para su comercialización.

La sospechosa fue remitida por suponerla responsable del delito de tráfico ilícito de drogas, en perjuicio de la salud pública y del Estado de Honduras. Asimismo, las autoridades indicaron que mantienen abiertas varias líneas de investigación para determinar si estaría vinculada con otros hechos delictivos en el departamento de Yoro.

La Policía Nacional también informó que alias "La Madre" registra antecedentes por el mismo delito, luego de haber sido capturada el 12 de octubre de 2025 por presunto tráfico de drogas.

Tras su detención, la mujer fue puesta a disposición del Ministerio Público, que continuará con el proceso legal correspondiente ante los tribunales de justicia con sede en El Progreso, Yoro.