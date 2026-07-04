El silencio en su habitación alertó a la familia de Loani Ramos antes de morir en Puerto Cortés

El Progreso, Yoro

Una joven fue encontrada sin vida la mañana de este sábado en el sector de Nuevos Horizontes, en Puerto Cortés, Cortés, hecho que ha generado consternación entre familiares, vecinos y conocidos de la víctima.

La fallecida fue identificada por las autoridades como Loani Yamilet Ramos, de 21 años de edad, residente de la colonia La Nueva Esperanza de este municipio de la zona norte del país.

De acuerdo con información preliminar, la joven fue encontrada sin signos vitales en el interior de la vivienda donde residía, por lo que familiares dieron aviso a las autoridades correspondientes.

Tras recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar para verificar la situación y asegurar la escena mientras se iniciaban las primeras diligencias investigativas.

Posteriormente, miembros de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegaron al inmueble para recopilar indicios y testimonios que permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

El área fue acordonada por las autoridades mientras personal especializado realizaba las inspecciones correspondientes como parte del procedimiento establecido en este tipo de casos.

Horas más tarde, equipos de Medicina Forense y representantes del Ministerio Público efectuaron el levantamiento cadavérico para trasladar el cuerpo a la morgue, donde se le practicará la autopsia de ley.

Las autoridades indicaron que será el examen forense el que determinará de manera oficial la causa de muerte y permitirá orientar las investigaciones en curso.

Familiares de la joven manifestaron su dolor por la repentina pérdida y señalaron que esperan que las autoridades esclarezcan lo sucedido lo antes posible.