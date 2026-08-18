Amigos de Hayden Panettiere estaban preocupados por su relación con Brian Hickerson

El novio de Hayden Panettiere, Brian Hickerson, la "aisló" de sus seres queridos, quienes estaban "preocupados", antes de su muerte.
"Los amigos de Hayden sentían que Brian la había aislado de ellos a lo largo de los años", reveló una fuente en exclusiva al sitio de entretenimiento Page Six. "Estaban muy preocupados por ella y sentían que se había distanciado cada vez más de las personas que la querían".
"Siempre esperaron que finalmente lo dejara para siempre y se reconectara con las personas que la amaban y la apoyaban. Fue muy duro para ellos presenciarlo".
Como se informó anteriormente, la actriz de "Nashville" mantuvo a algunos de sus amigos al margen de su aparente reconciliación con Hickerson, de 37 años, antes de su repentina muerte a los 36.
"Si Brian había vuelto a su vida, era algo que ocultaba, ya que no hablaba de ello con muchos de sus amigos", declaró en exclusiva una fuente a Page Six en aquel momento.
"Si has pasado por momentos difíciles con alguien y has hablado de ello, puede haber vergüenza al volver con esa misma persona", añadió la fuente. "Quizás por eso no nos lo había mencionado".
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Mientras tanto, la expareja había sido vista junta en público meses antes de la muerte de la actriz de “Nashville”.
Panettiere y Hickerson desataron rumores de reconciliación tras ser vistos juntos en el aeropuerto de Los Ángeles (LAX) en marzo de 2026, con Hickerson acompañando a la actriz mientras caminaba con muletas.
Según informó Page Six, Panettiere retomó su relación con Hickerson aproximadamente dos semanas antes de su fallecimiento.
Una fuente nos reveló en exclusiva que Hickerson estuvo con Panettiere durante aproximadamente una semana en Los Ángeles antes de que se dirigieran al este.
“Se suponía que se iría, pero por alguna razón, terminaron en un vuelo a Carolina del Sur, de donde él es”, dijo la fuente.
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En cuanto a la naturaleza de la relación entre ambos, el informante señaló que “no parecía haber nada romántico” y citó los propios comentarios de Panettiere al presentador de podcasts Jay Shetty hace apenas tres meses.
Según la fuente, “Brian siempre encontraba la manera de volver a la vida de Hayden como ‘amigo’”.
Page Six también confirmó que Hickerson y su hermano, Zach Hickerson, estuvieron en el lugar donde murió Panettiere el domingo.
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