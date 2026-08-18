Amigos de Hayden Panettiere estaban preocupados por su relación con Brian Hickerson

Estados Unidos.

El novio de Hayden Panettiere, Brian Hickerson, la "aisló" de sus seres queridos, quienes estaban "preocupados", antes de su muerte.

"Los amigos de Hayden sentían que Brian la había aislado de ellos a lo largo de los años", reveló una fuente en exclusiva al sitio de entretenimiento Page Six. "Estaban muy preocupados por ella y sentían que se había distanciado cada vez más de las personas que la querían".

"Siempre esperaron que finalmente lo dejara para siempre y se reconectara con las personas que la amaban y la apoyaban. Fue muy duro para ellos presenciarlo".

Como se informó anteriormente, la actriz de "Nashville" mantuvo a algunos de sus amigos al margen de su aparente reconciliación con Hickerson, de 37 años, antes de su repentina muerte a los 36.

"Si Brian había vuelto a su vida, era algo que ocultaba, ya que no hablaba de ello con muchos de sus amigos", declaró en exclusiva una fuente a Page Six en aquel momento.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

"Si has pasado por momentos difíciles con alguien y has hablado de ello, puede haber vergüenza al volver con esa misma persona", añadió la fuente. "Quizás por eso no nos lo había mencionado".

LUTO EN EL CINE: Hollywood llora la muerte de Hayden Panettiere