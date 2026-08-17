Hayden Panettiere: Filtran audio de la llamada al 911 que hizo su amigo

Estados Unidos.

Un amigo encontró inconsciente a la actriz la tarde del domingo y alrededor de las 13:51 horas llamó al teléfono de emergencia para solicitar ayuda, después de percatarse de que no respondía y se encontraba en paro cardíaco, según fuentes policiales citadas por TMZ .

Panettiere murió en una residencia de Greenville, Carolina del Sur . Aunque todavía no se ha establecido oficialmente la causa de su fallecimiento, un audio de la llamada al 911 obtenido por Page Six apunta a que los servicios de emergencia fueron alertados ante una posible sobredosis.

"Esta investigación sigue activa y en curso. No hay más detalles disponibles por el momento", señaló la oficina del forense.

El procedimiento se realizó este lunes 17 de agosto y, de acuerdo con las autoridades, no se encontraron lesiones que pudieran estar relacionadas con el fallecimiento. Sin embargo, la causa oficial y la forma de muerte permanecen pendientes, por lo que se llevarán a cabo estudios adicionales para determinar qué ocurrió.

La autopsia de Hayden Panettiere concluyó sin encontrar lesiones ni signos de traumatismo que pudieran haber contribuido a su muerte, mientras las autoridades continúan investigando la causa y la forma en que falleció la actriz .

Los paramédicos acudieron al domicilio e intentaron reanimarla mediante soporte vital cardíaco avanzado y compresiones torácicas. No obstante, la protagonista de Triunfos Robados fue declarada muerta a las 14:32 horas.

Hasta el momento, las autoridades no han encontrado indicios de un crimen y señalaron que las circunstancias de su muerte no parecen sospechosas.

Tampoco se ha esclarecido quién realizó la llamada al 911, aunque Brian Hickerson, pareja intermitente de Hayden Panettiere, se encontraba entre las personas que estuvieron con la actriz antes de su muerte y viajó con ella de Los Ángeles a Carolina del Sur el sábado.

La noticia del fallecimiento de la estrella de Heroes y Nashville fue confirmada por su representante a ABC News, quien expresó el profundo pesar de la familia y destacó el impacto que Hayden tuvo tanto en sus seres queridos como en millones de personas que la vieron en pantalla.

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"Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una persona increíble, una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla", señaló su agente.

Tras darse a conocer la noticia, varias celebridades y compañeros de reparto de Hayden Panettiere expresaron su tristeza en redes sociales para despedir a la actriz, entre ellos Melissa Barrera y Bethany Joy Lenz.

"Descansa en paz, dulce Hayden", escribió Barrera. A lo largo de su carrera, Panettiere habló públicamente sobre sus problemas con la adicción a los opioides y al alcohol, además de su experiencia con la depresión posparto después del nacimiento de su hija Kaya, en 2014, fruto de su relación con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko.

La muerte de Hayden ocurre poco más de tres años después del fallecimiento de su hermano menor, Jansen Panettiere, quien murió en febrero de 2023 a los 28 años debido a una afección cardíaca no diagnosticada.