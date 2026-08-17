Anne Hathaway y Jonas Brothers, consagrados como Leyendas de Disney

Anaheim (EE.UU.)

La estrella estadounidense Anne Hathaway , los músicos Jonas Brothers y el actor Dwayne Johnson consagraron este domingo su legado como Leyendas de Disney durante el cierre de la convención D23 del conglomerado mediático.

Este premio, dedicado a artistas y personalidades que han dejado huella en la franquicia, reconoció la trayectoria de Hathaway, quien subió emocionada al escenario para agradecer sus más de tres décadas de trayectoria ante millas de seguidores que siguieron el evento en vivo en la ciudad californiana de Anaheim.

“Gracias a cada una de las personas que han empleado su tiempo para comprar una entrada a alguna de las películas o proyectos que han mantenido viva mi carrera”, indicó la actriz en un discurso.

El primer contacto de Hathaway con una producción de Disney fue como la icónica Mia Thermopolis en The Princess Diaries (Diario de una princesa), película que el año que viene contará con una tercera parte ambientada en el mundo de Genovia.

Luego reafirmó su éxito con Andy Sacks en The Devil Wears Prada (El diablo viste de Prada) y como la Reina Blanca en la adaptación de 2010 de Alice in Wonderland (Alicia en el país de las maravillas), de Tim Burton.

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El trío compuesto por Kevin, Joe y Nick Jonas también obtuvo el reconocimiento de Leyendas de Disney por el fenómeno cultural que cosecharon a finales de los años 2000 con la película Camp Rock.

“Cuando pensamos en este reconocimiento nos viene a la cabeza nuestro trabajo, determinación y el tiempo que le hemos dedicado a esto”, dijeron los hermanos, reunidos sobre el escenario.

Los Jonas Brothers recogieron este premio coincidiendo con el estreno de la tercera película de este proyecto, en la que pasaron el testigo de una nueva generación de artistas.

Otro de los protagonistas fue Dwayne Johnson, quien también lleva décadas vinculado a proyectos de Disney. La más reciente fue la adaptación en acción real de Moana, que se estrenó este año.

“Es bonito ser importante, pero más importante es ser buena persona”, dijo Johnson en el momento de recoger su reconocimiento.

A este nuevo grupo de selectos artistas se sumó el célebre compositor Lin-Manuel Miranda, una de las mentes creativas más influyentes de la franquicia por su contribución a la banda sonora de Moana, por la que fue nominada al Óscar, ya la colombiana Encanto.

La ceremonia se cerró con un homenaje al director ejecutivo de The Walt Disney Company, Bob Iger, considerado el responsable de la transformación moderna de la compañía.

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