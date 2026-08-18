Brian Hickerson, novio de Hayden Panettiere, estaba con ella cuando murió

Estados Unidos.

Brian Hickerson y su hermano, Zach Hickerson, estuvieron en el lugar del fallecimiento de Hayden Panettiere, el pasado domingo, según confirma el sitio Page Six. Los hermanos se encontraban en el complejo de apartamentos Judson Mill Lofts, en Carolina del Sur, donde la actriz de "Heroes" sufrió un paro cardíaco y falleció, según el informe del Departamento de Policía de Greenville, con numerosas partes censuradas, obtenido por Page Six. Según el agente Matthew Bryan, quien acudió al lugar, Zach se mostró muy afectado mientras los paramédicos atendían a Panettiere. Brian, por su parte, no mostró emoción alguna hasta que Panettiere fue declarada oficialmente muerta. En ese momento se quebró frente a los paramédicos. Zach se refería a Panettiere como la novia de su hermano. Según el informe, Brian mostró a la policía una bolsa con medicamentos que Panettiere estaba tomando al momento de su muerte. Sin embargo, los nombres de los medicamentos fueron omitidos en el informe. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El agente Matthew Bryan, quien habló con ambos hermanos, declaró que al llegar al lugar observó a varios paramédicos y bomberos practicando reanimación cardiopulmonar a una mujer blanca que parecía estar inconsciente. El agente añadió: "La paciente no presentaba ninguna razón física evidente para estar inconsciente". También afirmó que los paramédicos intentaron aplicar técnicas de reanimación durante un tiempo prolongado antes de declarar el fallecimiento a las 2:31 p. m. LEA: Las películas y series más icónicas de Hayden Panettiere Además, Bryan indicó que el oficial de enlace de Judson Mills le informó que tenía grabaciones de las cámaras de seguridad de Panettiere y los hermanos Hickerson entrando y saliendo de la propiedad. Bryan también confirmó que su cámara corporal estaba activa en el lugar. Page Six confirmó previamente, a través del audio de la llamada al 911, que Panettiere sufrió una aparente sobredosis antes de ser declarada muerta en el complejo de apartamentos. Según TMZ, se encontró Narcan en el lugar. Aún no se ha determinado oficialmente la causa de la muerte. Page Six informó que la autopsia reveló que Panettiere no presentaba signos de traumatismo al momento de su fallecimiento.