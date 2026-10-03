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Gobierno asumirá L12.01 por galón de diésel durante 30 días para contener alza

La medida entrará en vigencia el lunes 5 de octubre, informó la Secretaría de Energía

Gobierno asumirá L12.01 por galón de diésel durante 30 días para contener alza

La medida temporal busca contener el impacto en el transporte público y de carga, la distribución de alimentos y el sector agrícola, indicaron autoridades.

Tegucigalpa, Honduras. La Secretaría de Energía (SEN) anunció una medida temporal con la que el Gobierno asumirá parte del costo del diésel, con el objetivo de reducir el impacto de los altos precios internacionales de los combustibles en la economía hondureña.

La disposición entrará en vigencia a partir del lunes 5 de octubre de 2026 y tendrá una duración inicial de 30 días, según informó la Secretaría de Energía.

Así han aumentado los precios de los combustibles en Honduras este año

Durante este período, el Gobierno del presidente Nasru Asfura absorberá L12.01 por cada galón de diésel, monto equivalente al Aporte para la Conservación del Patrimonio Vial (ACPV).

De esta manera, ese costo no será trasladado directamente al consumidor, como parte de las acciones adoptadas para contener el impacto del incremento internacional registrado en el precio del diésel.

La SEN explicó que la medida busca reducir los efectos que el encarecimiento de este combustible puede generar en diferentes sectores de la economía hondureña.

El Gobierno también mantiene durante octubre el Apoyo Económico Temporal del 70 % para la gasolina regular, como parte de las medidas destinadas a disminuir el impacto de los precios internacionales de los combustibles.

A esta medida se suma el subsidio de L54 por cada cilindro de Gas Licuado de Petróleo (GLP) de uso doméstico durante el mes de octubre.

Según la Secretaría de Energía, estas acciones buscan evitar que las variaciones internacionales de los combustibles tengan un impacto mayor en los costos que enfrentan las familias y los sectores productivos del país.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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