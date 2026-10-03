Gobierno asumirá L12.01 por galón de diésel durante 30 días para contener alza

Tegucigalpa, Honduras. La Secretaría de Energía (SEN) anunció una medida temporal con la que el Gobierno asumirá parte del costo del diésel, con el objetivo de reducir el impacto de los altos precios internacionales de los combustibles en la economía hondureña. La disposición entrará en vigencia a partir del lunes 5 de octubre de 2026 y tendrá una duración inicial de 30 días, según informó la Secretaría de Energía.

Durante este período, el Gobierno del presidente Nasru Asfura absorberá L12.01 por cada galón de diésel, monto equivalente al Aporte para la Conservación del Patrimonio Vial (ACPV).

De esta manera, ese costo no será trasladado directamente al consumidor, como parte de las acciones adoptadas para contener el impacto del incremento internacional registrado en el precio del diésel. La SEN explicó que la medida busca reducir los efectos que el encarecimiento de este combustible puede generar en diferentes sectores de la economía hondureña. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El Gobierno también mantiene durante octubre el Apoyo Económico Temporal del 70 % para la gasolina regular, como parte de las medidas destinadas a disminuir el impacto de los precios internacionales de los combustibles.