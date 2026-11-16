Tegucigalpa, Honduras. La cifra de hondureños reportados como desaparecidos en Rusia aumentó a 17, informó este lunes la Secretaría de Relaciones Exteriores, que realiza gestiones para confirmar sus identidades y conocer su situación. La directora de Protección al Migrante, Nancy López, detalló que las autoridades tienen registrados oficialmente a 44 hondureños que viajaron a Rusia bajo engaños. No obstante, advirtió que el número podría ser mayor debido a la información que han recibido a través de comunicaciones con otros países. “Actualmente tenemos un número de 17 desaparecidos confirmados, con los cuales ya estamos realizando las diferentes gestiones para poder validar su identificación y su estado normal”, declaró la funcionaria.

Cinco hondureños están en el frente de batalla

López también informó que cinco hondureños se encuentran oficialmente en el frente de batalla, en medio del conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Además, otros cuatro connacionales llegaron recientemente a la zona, firmaron contratos y actualmente permanecen en una etapa de entrenamiento, según los datos proporcionados por Cancillería. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Cancillería pide información sobre hondureños desaparecidos

Ante esta situación, la funcionaria hizo un llamado a familiares, amigos, vecinos y conocidos de hondureños que hayan viajado a países en conflicto para que proporcionen cualquier información que permita conocer su paradero. López aclaró que no es necesario tener un vínculo familiar directo para presentar un reporte. Cualquier persona que conozca casos de hondureños que hayan viajado a estas zonas puede acudir a las autoridades y brindar información para activar los protocolos de búsqueda y verificación.

La funcionaria explicó que Cancillería ya mantiene comunicación con varios familiares; sin embargo, todavía hay personas con las que no han logrado establecer contacto o que no han respondido a los acercamientos de las autoridades. Por ello, reiteró el llamado para que acudan de manera segura a la institución, donde recibirán acompañamiento y apoyo en las gestiones para localizar a sus seres queridos.

📢 Cancillería alerta sobre ofertas laborales engañosas que conducen al reclutamiento de hondureños para participar en conflictos armados internacionales. https://t.co/XWdVDFXLZn — Cancillería Honduras (@CancilleriaHN) October 27, 2026