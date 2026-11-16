San Pedro Sula, Honduras. ¿Alguna vez ha pedido un picsín de algo, ha salido de pijineo o ha escuchado a alguien gurgurutear? Estas expresiones, utilizadas por los hondureños en sus conversaciones cotidianas, ahora forman parte de la vigesimocuarta edición del Diccionario de la lengua española, presentada el 30 de octubre de 2026. La nueva obra, elaborada por la Real Academia Española (RAE) y la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale), incorpora 10 voces vinculadas con Honduras: canechar, gurgurutear, motagüense, nenequear, picsín, pijineo, pusungo, rielazo, trameya y vive.

Se trata de palabras que reflejan aspectos de la identidad nacional, desde la gastronomía y las celebraciones populares hasta las relaciones familiares y la pasión por el fútbol.

¿Por qué la RAE incorpora palabras hondureñas?

La inclusión de estas voces responde al trabajo de documentación que realizan las academias para reflejar la evolución del español y sus particularidades regionales. Es importante aclarar que la RAE no inventa las palabras ni determina cuándo pueden utilizarse. Su labor consiste en estudiar su uso y registrar aquellos términos y significados que cumplen los criterios lexicográficos de la institución. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Durante la presentación oficial, Paz Battaner, académica de la RAE y directora de la nueva edición, explicó que los diccionarios deben evolucionar para continuar describiendo adecuadamente las palabras utilizadas por los hablantes. La edición también introduce cambios en la identificación geográfica del vocabulario. Las referencias generales, como América Central, han sido sustituidas en numerosos casos por marcas de países específicos, lo que permite identificar con mayor precisión dónde se utilizan determinadas expresiones.

¿Cuáles son las 10 palabras hondureñas?

Durante la presentación del diccionario, los representantes de las academias de la lengua española escogieron palabras de las nuevas incorporaciones que consideraron representativas de sus respectivos países. La Academia Hondureña de la Lengua seleccionó "nenequear", un término relacionado con el trato cariñoso y excesivamente complaciente hacia otra persona.

Aunque el verbo ya estaba documentado en el Diccionario de americanismos de la Asale, ahora se encuentra incorporado a la nueva edición del diccionario general del español. 1. Nenequear. Significa mimar, consentir o tratar con excesivo cariño y condescendencia a alguien, especialmente a los niños.

2. Canechar. Significa pescar o capturar cangrejos, generalmente con las manos. Es una expresión vinculada con actividades tradicionales de las comunidades costeras.

3. Gurgurutear. Se utiliza para referirse a la acción de protestar o responder mostrando desacuerdo, especialmente de manera vehemente.

4. Motagüense. Identifica a los aficionados del Fútbol Club Motagua o aquello relacionado con este equipo hondureño.

5. Picsín. Se refiere a una cantidad muy pequeña de algo. También aparece en expresiones que indican un período breve, como "en un picsín".

6. Pijineo. Es una fiesta, juerga o actividad de diversión. Una de las expresiones populares relacionadas con las celebraciones hondureñas.

7. Pusungo. Bebida tradicional similar al café, elaborada con maíz blanco y semillas de cacao.

8. Rielazo. Se refiere a un golpe fuerte. En el lenguaje deportivo puede utilizarse para describir un disparo potente al balón.

9. Trameya. Persona importante o que tiene mucho poder. Es una palabra utilizada para señalar a alguien con autoridad o influencia.

10. Vive. Entre sus significados en el habla hondureña se encuentra el disfrute o la diversión. La voz también presenta otros usos coloquiales según el contexto.

Una edición histórica del diccionario