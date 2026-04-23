En Honduras celebran Día del Idioma Español con más inglés

San Pedro Sula, Honduras

Impulsados por el avance de la tecnología, las redes sociales y la globalización, los hondureños e hispanohablantes incorporan cada vez más términos en inglés a su comunicación diaria.

Honduras y toda Hispanoamérica celebran este 23 de abril el Día del Idioma Español mientras registra una creciente influencia del inglés en el habla cotidiana de sus habitantes.

Palabras como chat (conversación o charla en línea), link (enlace), app (aplicación), smartphone (teléfono inteligente), streaming (transmisión en directo o en continuo), click (pulsación), like (me gusta), follow (seguir), post (publicación) y hashtag (etiqueta o numeral) forman parte habitual del vocabulario.

Entre más uso de herramientas tecnológicas, los hondureños integran miles de términos adicionales al habla y configuran un estilo de vida marcado por las plataformas digitales.

Académicos y expertos consultados por Diario La Prensa indican que este proceso no constituye algo reciente. Sin embargo, la tendencia se acentúa con mayor intensidad que hace dos décadas, cuando las redes sociales apenas iniciaban su desarrollo.

Giovanni Rodríguez, profesor de literatura en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH-Cortés) desde 2012, explica que la globalización y el avance de la tecnología en la vida cotidiana multiplican inevitablemente la influencia del inglés sobre el español.

“El fenómeno no resulta nuevo ni excesivamente alarmante, sobre todo si se considera que palabras como ‘wifi’ carecen de equivalente directo en español. Aun así, resulta importante analizar sus implicaciones en la sociedad”, afirma.

Rodríguez, quien posee una Maestría en Estudios Avanzados de Literatura Española y Latinoamericana y cursa actualmente el Doctorado en Literatura Hispanoamericana en la Universidad Complutense de Madrid, destaca que el “prestigio” asociado al uso de términos extranjeros, la necesidad de adaptarse a ciertos grupos sociales y la exigencia de dominar vocabulario específico en campos como la informática o la inteligencia artificial aceleran este proceso.

En el ámbito de los negocios en Honduras, términos como marketing (mercadotecnia), CEO (director ejecutivo), startup (empresa emergente o de nueva creación), branding (construcción de marca), networking (creación de redes de contactos), pitch (presentación breve de ideas o proyectos) y cash flow (flujo de caja), los emplean con frecuencia en reuniones, informes y conversaciones laborales y entre universitarios que estudian negocios.

La cercanía geográfica con Estados Unidos intensifica esta influencia en Honduras, además del intercambio comercial, la migración, el turismo y los medios de comunicación estadounidenses facilitan la adopción constante de vocabulario inglés en el habla cotidiana.

Rodríguez añade que resulta fundamental reflexionar sobre las consecuencias en términos de identidad, pues “cada vez el individuo se despersonaliza más o se distancia de su lengua en favor de una necesidad de adaptación social.

Ante este tipo de fenómenos, la literatura, que representa la expresión más elevada de la lengua en una comunidad de hablantes, constituye una instancia de resistencia y un ancla para mantener viva la memoria de los pueblos”.