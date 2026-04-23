Kervin Arriaga brilla con asistencia: Levante gana al Sevilla y sueña con la salvación

Valencia, España.

Kervin Arriaga fue uno de los artífices del triunfazo que consiguió este jueves el Levante que sueña con la salvación y va por buen camino. Hoy derrotaron por 2-0 al Sevilla en un duelo directo por la permanencia en la Liga Española y con la participación del mediocampista hondureño.

En el duelo efectuado en el estadio Ciutat de Valencia, el Levante no podía desperdiciar la oportunidad. La cuenta está regresiva luego de 32 jornadas disputadas.

Fue Iván Romero, al minuto 38, que abrió el marcador en favor de los locales y aumentó más la batalla entre los dos equipos.

El volante de contención hondureño Kervin Arriaga fue suplente, pero vio acción desde el minuto 64 en lugar de Jon Ander Alosagasti.

Al 90+4, el catracho protagonizó la acción que dejó sentenciada la victoria del Levante. Arriaga realizó una gran jugada, de crack, en un contragolpe. Recibió el pase de Etta Eyong, se quitó un rival de encima, se fue hasta el área visitante y cedió para que Romero clavara el segundo.

Sevilla echó mano de la experiencia de Alexis Sánchez y no logró la paridad en el enfrentamiento. Los Granotas se quedaron con los tres puntos de oro.

Levante se mantiene en la penúltima posición con 32 puntos, y sigue de cerca al Alavés con 33. Mientras que Sevilla se quedó con 34. La permanencia en LaLiga está que arde.

Kervin Arriaga disputó su juego número 22, disputando 1,206 minutos de la presente temporada en la Liga Española donde tiene un gol y dos asistencias.