Abren más de 700 plazas para enrolamiento biométrico de menores en Honduras

San Pedro Sula, Honduras

El Registro Nacional de las Personas (RNP), con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), puso en marcha el proyecto “Identifícate, Crece con Derechos”, una iniciativa que busca garantizar el derecho a la identidad de más de 2.3 millones de niñas, niños y adolescentes entre los 6 y 17 años en Honduras.

El proceso contempla un enrolamiento biométrico a nivel nacional que permitirá a esta población obtener el Documento de Identificación de Niñas, Niños y Adolescentes (DINNA), fortaleciendo su acceso a servicios y su seguridad dentro del Sistema de Identificación Nacional (SIN).

Como parte de la implementación, el proyecto también abre una amplia convocatoria laboral bajo la modalidad de consultorías individuales, con un despliegue en todo el país, compartió en redes sociales el comisionado del RNP, Óscar Rivera.

En total, se prevé la contratación de 742 personas distribuidas en tres perfiles: 541 Técnicos Identificadores, 159 Supervisores Municipales de Enrolamiento y 42 Coordinadores Departamentales. Cada uno de los perfiles se describe ampliamente en el sitio de Jobs PNUD, dé click en este enlace.