Abren más de 700 plazas para enrolamiento biométrico de menores en Honduras

El Registro Nacional de las Personas (RNP), con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), puso en marcha el proyecto “Identifícate, Crece con Derechos”, una iniciativa que busca garantizar el derecho a la identidad de más de 2.3 millones de niñas, niños y adolescentes entre los 6 y 17 años en Honduras.
El proceso contempla un enrolamiento biométrico a nivel nacional que permitirá a esta población obtener el Documento de Identificación de Niñas, Niños y Adolescentes (DINNA), fortaleciendo su acceso a servicios y su seguridad dentro del Sistema de Identificación Nacional (SIN).
Como parte de la implementación, el proyecto también abre una amplia convocatoria laboral bajo la modalidad de consultorías individuales, con un despliegue en todo el país, compartió en redes sociales el comisionado del RNP, Óscar Rivera.
En total, se prevé la contratación de 742 personas distribuidas en tres perfiles: 541 Técnicos Identificadores, 159 Supervisores Municipales de Enrolamiento y 42 Coordinadores Departamentales. Cada uno de los perfiles se describe ampliamente en el sitio de Jobs PNUD, dé click en este enlace.
Cada uno de estos roles tendrá funciones específicas. Los técnicos estarán encargados del levantamiento de datos biométricos en campo, mientras que los supervisores coordinarán equipos a nivel municipal y los coordinadores departamentales liderarán la planificación, capacitación y supervisión general del proceso.
El enrolamiento se realizará principalmente en centros educativos, pero antes de este paso, los padres o encargados deberán confirmar la información de los menores a través de la aplicación RNP Móvil.
Las contrataciones tendrán una duración estimada de entre cuatro y cinco meses, dependiendo del perfil, con honorarios que oscilan entre 20,000 y 30,000 lempiras mensuales, según el cargo y las responsabilidades asignadas.
Para aplicar, el proceso de selección es liderado por la firma PeopleBlue, que actualmente se encarga de la evaluación de candidatos para estas consultorías.
Entre los requisitos generales destacan la integridad personal, el compromiso con la protección de la niñez y la capacidad de trabajar con respeto a la diversidad, sin prejuicios por razones políticas, culturales, de género o religión.
Las personas interesadas pueden postularse en línea a través del siguiente enlace para el puesto de supervisores municipales:https://preseleccionrnp.peopleblue.us/jobs/supervisoresas-municipales-de-enrolamiento-2
En el caso de los técnicos identificadores, la fecha límite para aplicar es el 1 de mayo de 2026.
Este proyecto no solo apunta a cerrar brechas históricas en el registro civil del país, sino que también representa una oportunidad temporal de empleo para cientos de hondureños en distintas regiones.