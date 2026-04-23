¿Quién fue Carolina Flores? La historia de la exreina de belleza asesinada

Según las investigaciones preliminares, alrededor de las 11:00 a.m., la modelo habría sido atacada con arma de fuego dentro de una habitación, recibiendo múltiples impactos. La Fiscalía General de Justicia informó que ya abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso, señalando que la víctima recibió 12 disparos. En el expediente, citado por medios, se indica que “el esposo” habría señalado a su madre como presunta responsable, quien posteriormente se dio a la fuga.