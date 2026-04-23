¿Quién fue Carolina Flores? La historia de la exreina de belleza asesinada

El asesinato de la exreina de belleza Carolina Flores Gómez continúa generando consternación en México, especialmente tras la difusión de un video que, presuntamente, muestra el momento del ataque.
Las imágenes fueron dadas a conocer el 23 de abril por el periodista Carlos Jiménez, conductor del programa "C4 Alerta", quien compartió el material que rápidamente se viralizó en redes sociales y reavivó el interés público en el caso.
Carolina Flores Gómez nació el 4 de abril de 1999 en Ensenada, Baja California, y desde temprana edad comenzó a destacar en el ámbito de los certámenes de belleza y el modelaje.
Su formación académica incluyó estudios en el Colegio El Tesoro del Saber y el Colegio Benito Juárez, donde cursó la especialidad en Laboratorio Químico, combinando su preparación educativa con su crecimiento en el mundo del espectáculo.
En 2017, a los 18 años, fue coronada como Miss Teen Universe Baja California, logro que le permitió representar a su estado a nivel nacional y consolidarse como una figura emergente en la industria de la moda.
Este reconocimiento impulsó su carrera como modelo, posicionándola en pasarelas y plataformas digitales, donde también construyó una comunidad de seguidores interesados en su estilo de vida y mensajes de bienestar.
A través de sus redes sociales, Flores compartía contenidos relacionados con moda, desarrollo personal y motivación, lo que fortaleció su presencia pública y su vínculo con la audiencia.
De acuerdo con los reportes, el crimen ocurrió la mañana del miércoles 15 de abril en un apartamento ubicado en la colonia Polanco, en Ciudad de México, donde la joven se encontraba junto a su pareja, su hija y su suegra.
Según las investigaciones preliminares, alrededor de las 11:00 a.m., la modelo habría sido atacada con arma de fuego dentro de una habitación, recibiendo múltiples impactos. La Fiscalía General de Justicia informó que ya abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso, señalando que la víctima recibió 12 disparos. En el expediente, citado por medios, se indica que “el esposo” habría señalado a su madre como presunta responsable, quien posteriormente se dio a la fuga.
No obstante, el caso ha evolucionado en su tipificación legal. Tras la presión de familiares y colectivos, las autoridades reclasificaron el delito como feminicidio, mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente los hechos y determinar posibles responsabilidades adicionales.