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Madrugan a asaltar bus lleno de estudiantes; les llevan mochilas, tenis y hasta la comida

Minutos de terror vivieron los usuarios de un bus urbano en San Pedro Sula. "Les pedían que les devolvieran los cuadernos y ellos los botaban", contó un testigo

Madrugan a asaltar bus lleno de estudiantes; les llevan mochilas, tenis y hasta la comida

Foto referencial de los buses de la colonia El Carmen.
San Pedro Sula, Honduras

Un bus de la ruta urbana Colonia El Carmen-Centro fue asaltado muy temprano este miércoles y lo más repugnante fue lo que hicieron con los usuarios, que en su mayoría eran estudiantes.

Testigos relataron que los sujetos se subieron en la entrada a El Limonar y tras encañonar a los pasajeros, los despojaron hasta de la comida.

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"Les quitaban las mochilas y como los muchachos les pedían que les devolvieran aunque sea los cuadernos, ellos solo por molestar los sacaban, pero los tiraban", contó a Diario La Prensa un testigo.

"Son tan desgraciados que a quien le miraban camisa de marca se la quitaban y lo dejaban desnudo. Les quitaron hasta la comida que llevaban", agregó.

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Esta ruta tiene un recorrido de apenas 4.6 kilómetros y tarda unos quince minutos transitarlo. Pese a ello, este es el segundo asalto en menos de una semana.

"La semana anterior, hasta una mujer participó en el asalto y los ladrones se subieron en el mismo lugar", reveló la persona.

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Los vecinos piden a las autoridades más operativos en el sector, especialmente en las horas en que los estudiantes viajan a los centros educativos.

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Redacción La Prensa
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