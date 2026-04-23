Madrugan a asaltar bus lleno de estudiantes; les llevan mochilas, tenis y hasta la comida

San Pedro Sula, Honduras

Un bus de la ruta urbana Colonia El Carmen-Centro fue asaltado muy temprano este miércoles y lo más repugnante fue lo que hicieron con los usuarios, que en su mayoría eran estudiantes. Testigos relataron que los sujetos se subieron en la entrada a El Limonar y tras encañonar a los pasajeros, los despojaron hasta de la comida.

"Les quitaban las mochilas y como los muchachos les pedían que les devolvieran aunque sea los cuadernos, ellos solo por molestar los sacaban, pero los tiraban", contó a Diario La Prensa un testigo. "Son tan desgraciados que a quien le miraban camisa de marca se la quitaban y lo dejaban desnudo. Les quitaron hasta la comida que llevaban", agregó.

Esta ruta tiene un recorrido de apenas 4.6 kilómetros y tarda unos quince minutos transitarlo. Pese a ello, este es el segundo asalto en menos de una semana. "La semana anterior, hasta una mujer participó en el asalto y los ladrones se subieron en el mismo lugar", reveló la persona.