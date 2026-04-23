Padre de Luis Díaz reveló detalles de la traición de un familiar en su secuestro

El padre de Luis Díaz reveló nuevos detalles sobre el secuestro que sufrió en 2023, señalando que una traición dentro de su círculo cercano habría sido clave.
Luis Manuel Díaz, padre del futbolista colombiano Luis Díaz, reveló nuevos detalles sobre el secuestro que sufrió en octubre de 2023 en el departamento caribeño de La Guajira, en el que, según su testimonio, fue víctima de "una traición" por parte de una persona de su "círculo cercano".
"Caí en la más fácil (...) con una persona muy cercana a mí", afirmó Díaz en una entrevista divulgada en el pódcast 'Conducta delictiva', en la que aseguró que el secuestro fue facilitado por alguien en quien confiaba plenamente y a quien llegó a considerar "como un hijo".
Según relató, el día del secuestro fue convencido de asistir a una supuesta reunión relacionada con apoyos políticos, sin sospechar que se trataba de una trampa, porque al llegar al lugar, hombres armados que se movilizaban en motocicletas lo interceptaron junto a su esposa y lo obligaron a dirigirse hacia una zona rural.
En medio de esa situación, la persona que lo acompañaba se retiró del sitio sin alertar sobre la situación, lo que confirmó sus sospechas "de haber sido entregado".
El secuestro se prolongó durante doce días, en los que el padre del delantero del Bayern Munich fue sometido a constantes desplazamientos por zonas selváticas y montañosas del noreste de Colombia, en condiciones climáticas adversas y largas caminatas que deterioraron su estado físico.
Seis días después del secuestro, el grupo inicial de captores lo entregó a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que posteriormente reconoció su responsabilidad en el hecho.
En 2025 fue condenado Marlon Rafael Brito Bolívar por su participación en la logística del secuestro, tras comprobarse que recopiló información sobre la víctima y coordinó el engaño para atraerla.
Díaz fue liberado el 9 de noviembre de 2023 en una operación humanitaria en la que participaron la ONU y la Iglesia católica, luego de intensas gestiones que incluyeron presión nacional e internacional, impulsada en parte por las manifestaciones públicas de su hijo. EFE
El secuestro del padre del futbolista colombiano Luis Díaz se convirtió en una noticia que impactó profundamente al mundo del fútbol.
La situación generó una ola de preocupación no solo en Colombia, sino también en clubes, jugadores y aficionados a nivel internacional, quienes siguieron de cerca cada actualización sobre su paradero y estado de salud.
La gravedad del hecho y el reconocimiento global del jugador hicieron que el caso trascendiera más allá del ámbito local.
Durante los días de incertidumbre, figuras del deporte, equipos y organizaciones expresaron su solidaridad con la familia Díaz, evidenciando la unión del fútbol frente a situaciones humanas difíciles.
El secuestro puso en evidencia problemáticas de seguridad en la región, pero también mostró cómo el fútbol puede movilizar atención global y presión internacional en momentos críticos.
Finalmente, la liberación del padre del jugador fue recibida con alivio y emoción en todo el mundo deportivo