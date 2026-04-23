¿Trabajará el 1 de mayo? Cohep aclara reglas de pago y feriado

Tegucigalpa, Honduras.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) recordó este jueves a la población y al sector empresarial las disposiciones legales relacionadas con el feriado nacional del 1 de mayo de 2026, en conmemoración del Día Internacional del Trabajo. A través de un comunicado oficial, la organización indicó que esta fecha está reconocida como feriado nacional obligatorio, conforme a lo establecido en el artículo 339 del Código del Trabajo. El Cohep precisó que, a diferencia de otros feriados que pueden ser trasladados, el 1 de mayo debe disfrutarse el mismo día en que se conmemora, tal como lo estipula el Decreto Legislativo No. 50-2003.

La normativa vigente establece excepciones claras sobre el traslado de feriados, incluyendo el Día del Trabajo, por lo que este no puede moverse al lunes siguiente, aunque coincida con un día laboral. En ese sentido, el organismo empresarial enfatizó que los trabajadores deberán gozar del feriado el viernes 1 de mayo de 2026, sin modificaciones en su aplicación. No obstante, el Cohep también recordó que existen actividades económicas que, por su naturaleza, requieren operar de manera continua, incluso durante días feriados. En estos casos, las empresas que soliciten a sus colaboradores laborar en esa fecha deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 340 del Código del Trabajo.

#ComunicadoCOHEP Feriado nacional del 1 de mayo de 2026. 🇭🇳 pic.twitter.com/dX9oH0KMXl — COHEP (@COHEPHonduras) April 23, 2026

Dicha normativa establece que el trabajo en feriados debe ser remunerado con el doble del salario correspondiente a la jornada ordinaria, proporcional al tiempo laborado, sin perjuicio del derecho a un día de descanso compensatorio.