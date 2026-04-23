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Mauricio Dubón y Bravos siguen intratables en MLB: así le fue al hondureño

El beisbolista catracho cumplió este jueves con los Bravos de Atlanta y mantienen su buena racha en las Grandes Ligas.

  • Actualizado: 23 de abril de 2026 a las 15:52 -
  • Franklin Martínez
Mauricio Dubón y Bravos siguen intratables en MLB: así le fue al hondureño

Mauricio Dubón y los Bravos de Atlanta siguen en una buena racha en la MLB.
Atlanta, Estados Unidos.

La temporada 2026 está siendo grandiosa para los Bravos de Atlanta en las Grandes Ligas de Béisbol y lo mismo sucede con el hondureño Mauricio Dubón, quién sigue destacando tras su llegada.

Este jueves lograron ganar su séptima serie de ocho disputadas, la otra fue un empate. Vencieron 7-2 a los Washington Nationals y llevarse 3-1 el cruce. Dubón cumplió en la defensiva como campo corto y tuvo cinco turnos al bate, pero en esta ocasión no logró conectar imparables.

Se quedó con 89 turnos al bate, 12 carreras, 25 hits y su promedio en la ofensiva cayó a los .281, pero sigue siendo de los más altos en la institución.

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Los Bravos de Atlanta tienen en el número 1 en estos momentos en la MLB con 18 triunfos y apenas 8 derrotas, un porcentaje de .692 lo tienen también dominando el Este de la Liga Nacional.

Ahora se preparan para volver a medirse a los Phillies de Philadelphia en la serie al mejor de tres juegos. Será de viernes a domingo.

JUEGOS DE LOS BRAVOS DE ATLANTA

Viernes 24 de abril ante Phillies (5:15 pm)

Sábado 25 de abril ante Phillies (5:15 pm)

Domingo 26 de abril ante Phillies (11:35 am)

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Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.

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