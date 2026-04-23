Mauricio Dubón y Bravos siguen intratables en MLB: así le fue al hondureño

Atlanta, Estados Unidos.

La temporada 2026 está siendo grandiosa para los Bravos de Atlanta en las Grandes Ligas de Béisbol y lo mismo sucede con el hondureño Mauricio Dubón, quién sigue destacando tras su llegada.

Este jueves lograron ganar su séptima serie de ocho disputadas, la otra fue un empate. Vencieron 7-2 a los Washington Nationals y llevarse 3-1 el cruce. Dubón cumplió en la defensiva como campo corto y tuvo cinco turnos al bate, pero en esta ocasión no logró conectar imparables.

Se quedó con 89 turnos al bate, 12 carreras, 25 hits y su promedio en la ofensiva cayó a los .281, pero sigue siendo de los más altos en la institución.