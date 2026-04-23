Copa Gatorade 2026: Delfines Sampedranos acogerán a más de 500 nadadores

San Pedro Sula.

La edición 29 de la Copa Gatorade Delfines Sampedranos se realizará del 30 de abril al 3 de mayo en las instalaciones del club de natación en San Pedro Sula.

Leonardo "Coro" González, entrenador de Delfines Sampedranos , resaltó que la organización de la marcha según la planificación y el cierre de inscripciones para los clubes participantes finaliza este viernes 24 de abril.

Esperan la presencia de alrededor de 10 equipos de natación incluyendo uno de El Salvador para que la competencia vuelva a tener el toque internacional. Más de 500 atletas estarán participando.