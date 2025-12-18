Atletas hondureños reciben reconocimiento por los Juegos Centroamericanos 2025

Tegucigalpa, Honduras.

La noche del pasado miércoles, el Comité Olímpico Hondureño (COH) llevó a cabo la primera Gala Olímpica 2025 , un evento de reconocimiento que tuvo como principal propósito premiar el Mérito Deportivo de los atletas nacionales que alcanzaron medallas de oro, plata y bronce en los XII Juegos Deportivos Centroamericanos Guatemala 2025.

La ceremonia se desarrolló con gran dedicación y esmero, destacando el esfuerzo de los deportistas que han puesto en alto el nombre de Honduras en la justa deportiva más importante de la región. El evento también sirvió como un espacio de celebración y motivación para el desarrollo del deporte en el país.

Honduras finalizó en sexto lugar en el medallero general, logrando un total de 126 medallas : 27 de oro, 27 de plata y 72 de bronce. Este resultado refleja el talento y la constancia de los atletas nacionales en diversas disciplinas deportivas.