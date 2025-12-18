Atletas hondureños reciben reconocimiento por los Juegos Centroamericanos 2025

La noche del pasado miércoles, el Comité Olímpico Hondureño (COH) llevó a cabo la primera Gala Olímpica 2025 , un evento de reconocimiento que tuvo como principal propósito premiar el Mérito Deportivo de los atletas nacionales que alcanzaron medallas de oro, plata y bronce en los XII Juegos Deportivos Centroamericanos Guatemala 2025.
La ceremonia se desarrolló con gran dedicación y esmero, destacando el esfuerzo de los deportistas que han puesto en alto el nombre de Honduras en la justa deportiva más importante de la región. El evento también sirvió como un espacio de celebración y motivación para el desarrollo del deporte en el país.
Honduras finalizó en sexto lugar en el medallero general, logrando un total de 126 medallas : 27 de oro, 27 de plata y 72 de bronce. Este resultado refleja el talento y la constancia de los atletas nacionales en diversas disciplinas deportivas.
Durante la gala, un total de 26 disciplinas recibieron reconocimientos por el desempeño sobresaliente de sus representantes, resaltando el compromiso y la preparación que caracterizan a los deportistas hondureños en cada competencia.
Además de premiar a los medallistas, el COH entregó r econocimientos Especiales a figuras destacadas del deporte, quienes han dejado un legado de servicio y logros en el ámbito olímpico y federado del país, contribuyendo al crecimiento y promoción del deporte en Honduras .
La primera Gala Olímpica 2025 reafirma el compromiso del Comité Olímpico Hondureño con la valorización del talento nacional, incentivando a nuevas generaciones de atletas a superarse y continuar representando a Honduras con orgullo en el escenario internacional.
GANADORES DE MEDALLA DE ORO
Natación – 50 m Mariposa - Gabriel André Martínez Hernández – 00:00:25.25
Natación – 100 m Libre Gabriel André Martínez Hernández – 00:00:50.44
Natación – 1500 m Libre Diego René Dulieu Paredes – 00:16:09.63
Natación – 50 m Libre Gabriel André Martínez Hernández – 00:00:23.17
Natación – 800 m Libre Diego René Dulieu Paredes – 00:08:30.32
Atletismo – Lanzamiento de Disco Winston Joel Campbell Campbell – 53,17 m
Ciclismo de Montaña – MTB XCO Luis Enrique López Nolasco – 01:21:02
Halterofilia – 79 kg Arranque Jorge Neptali Hernández Flores – 136 kg
Halterofilia – 79 kg Envión Jorge Neptali Hernández Flores – 175 kg
Halterofilia – 79 kg Total Jorge Neptali Hernández Flores – 311 kg
Halterofilia – 94 kg Arranque Axel Naun Pavón Funes – 185 kg
Halterofilia – 94 kg Envión Axel Naun Pavón Funes – 145 kg
Halterofilia – 94 kg Total Axel Naun Pavón Funes – 330 kg
Lucha Grecorromana – 130 kg Gino Tanislado Ávila Dilbert
Lucha Grecorromana – 77 kg Oscar Antonio Barrios Rochez
Lucha Grecorromana – 87 kg Ariel Andrés Alfonso Rodríguez
Lucha Grecorromana – 97 kg Kevin Mejía Castillo
Remo – M1X Single Masculino Peso Abierto Elian Orlando Avila Gonzales – 07:20.92
Sambo Sport – 79 kg Ricardo Mauricio Paz Paz – Victoria Técnica
Sambo Deporte – 88 kg Ariel Andrés Alfonso Rodríguez – Victoria Técnica
Sambo Sport – +98 kg Gino Tanislado Ávila Dilbert – Victoria Técnica
Taekwondo – Combate hasta 54 kg Derek David Midence Aguilar
Atletismo – Impulso de Bala Prizila Suazo Negrete – 13,74 m
Baloncesto 3×3 – Equipo Femenino Honduras (Equipo – 4 atletas) – 11–12 a favor de Honduras
Halterofilia – 58 kg Arranque Sofía Isabel Alemán Ardón – 81 kg
Taekwondo – Combate hasta 73 kg Mayra Mayesli Cartagena Murillo – Victoria
Tenis – Individual Natalie Gabriela Espinal Sánchez – 6–4, 5–7, 6–3
GANADORES DE MEDALLA DE PLATA
Natación – 100 m Libre Christian Sebastián Serafeim Alvarado – 00:00:52.16
Natación – 100 m Mariposa Christian Sebastián Serafeim Alvarado – 00:00:55.99
Natación – 200 m Libre Gabriel André Martínez Hernández – 00:01:51.77
Natación – Relevo 4×100 m Libre Honduras (Equipo – 4 atletas) – 00:03:31.78
Atletismo – Relevo 4×100 m Honduras (Equipo – 4 atletas) – 00:00:40.72
Atletismo – Salto Largo Gabriel Alejandro Mejía Ruiz – 6,62 m
Atletismo – Salto Triple Jason Daniel Castro Brocato – 15,76 m
Judo – 100 kg Axel Josué García Sánchez – Ippon
Judo – 90 kg Edwin Adrián Obando Salazar – Ippon
Karate Do – Kumite Masculino −67 kg Kevin Ricardo Armijo Estrada
Taekwondo – Combate hasta 58 kg Ian Paolo Alonzo Calderón – Victoria
Taekwondo – Combate +87 kg Miguel Adrián Ferrera Rodríguez – Victoria
Tenis – Dobles Honduras (Equipo – 2 atletas) – 2–6, 6–3, 6–10
Natación – 100 m Mariposa Ashley Montserrat Calderón Rivera – 00:01:04.41
Atletismo – Lanzamiento de Jabalina Esther Nohemí Padilla Erazo – 47,27 m
Atletismo – Lanzamiento de Martillo Gabrielle Francine Figueroa – 58,02 m
Canotaje – K-1 200 m Carolina Daibert Moncorvo – 00:49.32
Canotaje – K-1 500 m Carolina Daibert Moncorvo – 02:14.94
Halterofilia – 58 kg Envión Sofía Isabel Alemán Ardón – 97 kg
Halterofilia – 58 kg Total Sofía Isabel Alemán Ardón – 178 kg
Halterofilia – 69 kg Envión Yanira James Flores – 105 kg
Lucha Libre – 76 kg Saidy Lorena Chávez Figueroa
Sambo Sport – 59 kg Brenda Yamyleth Bailey Gómez – Derrota por diferencia de puntos
Tenis – Copa de Naciones Honduras (Equipo – 4 atletas) – 1–1
Tenis – Dobles Honduras (Equipo – 2 atletas) – 2–6, 0–6
Natación – Relevo 4 × 100 m Libre Mixto Honduras (Equipo – 4 atletas) – 00:03:45.08
Ecuestres – Completa por Equipos (Mixto) Honduras (Equipo – 3 atletas) – 2084.7
GANADORES DE MEDALLA DE BRONCE
Natación – 200 m Combinado Individual Luis Santiago Varela Pérez – 00:02:15.33
Natación – 200 m Libre Christian Sebastián Serafeim Alvarado – 00:01:52.78
Natación – 200 m Pecho Josué Gabriel Sánchez Rodríguez – 00:02:23.59
Natación – 400 m Combinado Individual Luis Santiago Varela Pérez – 00:04:51.92
Natación – 50 m Pecho Fernando José Barahona Flores – 00:00:30.36
Natación – Relevo 4 × 100 m Combinado Honduras (Equipo) – 00:03:57.22
Natación – Relevo 4×200 m Libre Honduras (Equipo – 4 atletas) – 00:07:49.29
Ajedrez – Tablero 4 Nilson Alberto Cárdenas Carbajal
Atletismo – 110 m Vallas Gabriel Alejandro Mejía Ruiz – 00:14.89
Atletismo – 400 m Planos Iñigo Pérez Urretavizcaya – 00:47.83
Bádminton – Dobles Honduras (Equipo – 2 atletas)
Béisbol – Equipo Masculino Honduras (Equipo – 23 atletas)
Billar – Pool Bola 10 por Equipos Honduras (Equipo – 2 atletas)
Billar – Pool Bola 10 Individual Elmer José Sabillón Alvarado
Billar – Pool Bola 9 por Equipos Honduras (Equipo – 2 atletas)
Boxeo – Menos de 55 kg Mathews Jamel Turcios Almendares – Por puntos
Boxeo – Menos de 60 kg Brayan Alexander Salgado Henríquez – Por puntos
Boxeo – Menos de 65 kg Gabriel Txumari Fortín Pérez – Por puntos
Boxeo – Menos de 80 kg Roosevelt Alexander Ramírez Espinoza – Por puntos
Lucha Libre – 57 kg Brandon Jesús Escobar Amador
Lucha Libre – 74 kg Luis Isabel Barrios Rochez
Lucha Libre – 86 kg Sebastián André Gabarrete Peralta
Rugby – Equipo Masculino Honduras (Equipo – 12 atletas)
Sambo Sport – 58 kg Erick Neftalí López – Derrota por diferencia de puntos
Sambo Sport – 71 kg Kleaver Jean Carlo del Cid – Derrota por diferencia de puntos
Sambo Sport – 98 kg Kevin Mejía Castillo – Derrota por diferencia de puntos
Softbol – Equipo Masculino Honduras (Equipo – 15 atletas)
Taekwondo – Combate hasta 63 kg Darwin Alejandro Mendoza Amador – Victoria
Taekwondo – Combate hasta 68 kg Yiektsack Rabino Vicente Almendares – Victoria
Taekwondo – Combate hasta 74 kg Sammer Ayaxi Banegas Jiménez – Victoria
Taekwondo – Combate hasta 80 kg Víctor Julio Zepeda Amaya – Victoria
Taekwondo – Combate hasta 87 kg Wilmer Juliarce Bernárdez Mazariego – Victoria
Taekwondo – Combate TK3 Honduras (Equipo – 3 atletas) – Victoria
Taekwondo – Poomsae Equipo Freestyle Honduras (Equipo – 3 atletas) – Victoria
Taekwondo – Poomsae Tradicional Individual Jorge Omar Barrientos Silva – Victoria
Tenis de Mesa – Equipo Masculino Honduras (Equipo – 4 atletas)
Tiro con Arco – Recurvo por Equipos 70 m Honduras (Equipo – 3 atletas)
E-Sports – Gran Turismo (Mixto) Sabas Guifarro
E-Sports – League of Legends (Mixto) Honduras (Equipo – 5 atletas)
Remo – Mix 4× Cuádruple Mixto Honduras (Equipo – 4 atletas) – 07:26.09