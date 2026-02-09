Honduras confirma sus deportistas para Juegos Centroamericanos y del Caribe

Tegucigalpa, Honduras.

A 164 días de que se encienda la antorcha en Santo Domingo, Honduras ya tiene lista a parte de su delegación que viajará a República Dominicana para participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 con el objetivo de dejar en alto el nombre del país.

Para esta justa, la delegación hondureña ha confirmado a 23 atletas que participarán en 11 disciplinas en tierras caribeñas, a la espera de que más deportistas consigan su boleto para la justa regional.

Con la notable ausencia de la Selección de Fútbol, ​​las principales apuestas dentro de la representación bicolor para subir al podio son Kevin Mejía, Valeria Viana, Gino Ávila y Luis López.