Derek Midence, de la calle a ser medalla de oro en los Juegos Centroamericanos

Tegucigalpa.

Honduras vivió buenos momentos en los recientes Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025, donde sus atletas lograron un total de 126 preseas, consolidando el talento y la pasión deportiva del país. Entre estos triunfos, emergen historias de superación personal y de jóvenes promesas que han decidido cambiar su destino para llevar el nombre de Honduras a lo más alto. Una de esas historias es la de Derek Midence, el joven taekwondista de apenas 20 años que conquistó la medalla de oro en la categoría de menos de 54 kg. Su triunfo no solo representa un logro personal, sino también una inspiración para toda una generación de atletas hondureños. En una entrevista exclusiva con Diario La Prensa, el joven taekwondista compartió su recorrido como deportista, revelando los desafíos, sacrificios y aprendizajes que lo han convertido en una de las promesas más brillantes del taekwondo hondureño.

Detrás del éxito de Derek hay un recorrido lleno de desafíos y decisiones difíciles. En su adolescencia estuvo envuelto en la calle, enfrentándose al consumo de alcohol y drogas , situaciones que podrían haber marcado su vida para siempre. Sin embargo, logró dar un giro a su historia y encontró nuevamente en el taekwondo un camino de disciplina, esfuerzo y superación. Hoy, Derek no solo brilla en la tarima de competencia, sino que también asume con responsabilidad el papel de capitán de la selección nacional de taekwondo . Su liderazgo y compromiso con el equipo reflejan la madurez que ha alcanzado. Recientemente, el Comité Olímpico Hondureño celebró la Gala Olímpica para reconocer a los atletas que destacaron en los Juegos Centroamericanos, y Derek fue uno de los protagonistas de la noche.

ENTREVISTA

¿Cómo te sientes personalmente luego de lograr esta medalla de oro? Pues primeramente le damos la gloria y la honra a Dios. Es un placer poder representar a Honduras, llevar en el lomo toda la nación y darle alegría a nuestro país. Una medalla de oro creo que es un sentimiento que no tiene palabras, no se puede explicar, pero nos sentimos muy orgullosos por el trabajo realizado. Le damos la gloria a Dios porque nos dio las fuerzas para poder sacar un buen resultado para nuestro país. ¿A qué edad empezaste a practicar el deporte de taekwondo? ¿Cómo te tiene sentido? Escuché que eres el capitán del equipo. Así es, comenzó a los siete años de edad. Me jubilé durante cuatro años debido a un proceso personal, pero gracias a Dios tuve la oportunidad de volver. Llevo nuevamente dos años en el deporte y, como tú dices, me dieron la capitanía, ya que nuestro capitán se retiró. A mi corta edad, con 20 años, recibí la capitanía y es un placer poder aconsejar y ser un ejemplo para los atletas jóvenes que están en la selección. ¿Cuáles son tus sueños a seguir y qué es lo que te espera como deportista o qué sueños con conseguir para Honduras en los siguientes años? Estoy preparado para todo. El futuro nunca se sabe; hoy podemos estar en la cima y mañana abajo. Mi meta es traer la primera medalla de oro olímpica para nuestro país, representar lo más alto y darles alegría a toda una nación. Fuiste el único hombre en la disciplina de taekwondo que ganó la medalla de oro. ¿Qué se siente y cree que el deporte de taekwondo en Honduras se tiene que mejorar en qué aspectos? ¿Se debe apoyar más? Así es, como dices, fui la única medalla de oro en masculino. Éramos ocho varones y ocho mujeres, y solo se obtuvo esta medalla en masculino. No hicimos un mal trabajo, pero nos enfrentamos a países súper preparados que han estado en giras por Europa y Corea, con un nivel muy alto. Mis compañeros hicieron lo que pudieron con la poca preparación que teníamos, pues vivimos en un país donde la parte económica apoya poco otros deportes aparte del fútbol. Nuestra federación y el Comité Olímpico nos apoyan con presupuestos y viajes, pero necesitamos más apoyo para la preparación. Con mayor preparación, Honduras podría haber ganado muchas más medallas. El deporte en Honduras tiene mucho talento; Muchas personas lo hacen con pasión y deberían recibir apoyo. Hay que dejar de lado solo el fútbol y apoyar también los deportes individuales, de combate y de equipo. El próximo año son los Juegos Centroamericanos y del Caribe. ¿Esperas estar ahí? ¿Qué piensas cuando escuchas los Juegos Centroamericanos y del Caribe? Es un reto muy difícil; Hay países fuertes como República Dominicana, Cuba, Puerto Rico y México. Primero tengo que clasificarme para los juegos, que son en abril. Desde ya pedimos el apoyo del Comité Olímpico para la preparación. Haré todo lo que esté en mis manos para representar a mi país de la mejor forma. Este es un nuevo reto; ya soy campeón de Centroamérica, y voy a buscar el campeonísimo en Centroamérica y el Caribe. ¿Cómo te sientes luego de esta premiación? Es una premiación muy bonita. Felicitaciones al Comité Olímpico, es la primera vez que se hace una gala en conmemoración a los deportistas. Nos enorgullece tener este tipo de actividades, porque después de tanto esfuerzo, merecemos un reconocimiento. No pedimos mucho, pero recibir un reconocimiento nos da aliento para seguir adelante. Todos los atletas estamos felices por la ceremonia realizada.