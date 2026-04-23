Anne Hathaway deslumbra en el estreno de "El diablo viste de Prada 2", en Londres

Estados Unidos.

"El diablo viste de Prada 2" ha llegado a Londres, la última parada de una gira de estrenos vertiginosa.

Por ello, el reparto se ha esmerado al máximo con sus looks para el evento celebrado en Leicester Square, Reino Unido.

Hathaway, quien optó por el glamour del viejo Hollywood con un vestido rojo de satén hasta la rodilla de Louis Vuitton en Nueva York, hoy lució un atrevido corsé totalmente transparente de Versace.

El vestido, confeccionado en terciopelo azul marino intenso, presentaba un escote palabra de honor y una abertura frontal muy pronunciada.

La parte superior del lujoso corpiño estaba diseñada para parecer un esmoquin deconstruido, con una solapa en el pecho y cuatro botones extragrandes que recorrían la parte delantera.

Los paneles de malla transparente en los laterales dejaban ver un poco de piel entre la estructura del corsé.