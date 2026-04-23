Anne Hathaway deslumbra en el estreno de "El diablo viste de Prada 2", en Londres

"El diablo viste de Prada 2" ha llegado a Londres, la última parada de una gira de estrenos vertiginosa.
Por ello, el reparto se ha esmerado al máximo con sus looks para el evento celebrado en Leicester Square, Reino Unido.
Hathaway, quien optó por el glamour del viejo Hollywood con un vestido rojo de satén hasta la rodilla de Louis Vuitton en Nueva York, hoy lució un atrevido corsé totalmente transparente de Versace.
El vestido, confeccionado en terciopelo azul marino intenso, presentaba un escote palabra de honor y una abertura frontal muy pronunciada.
La parte superior del lujoso corpiño estaba diseñada para parecer un esmoquin deconstruido, con una solapa en el pecho y cuatro botones extragrandes que recorrían la parte delantera.
Los paneles de malla transparente en los laterales dejaban ver un poco de piel entre la estructura del corsé.
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Hathaway lució un recogido apretado en una coleta para presumir de sus pendientes Serpenti de diamantes y esmeraldas de Bulgari, valorados en 67,000 dólares, mientras llevaba el cuello al descubierto.
La actriz posó en la alfombra roja con sus compañeros de reparto y con la mismísima Donatella Versace.
Aunque Versace ya no diseña la marca que lleva el nombre de su familia, sigue siendo la embajadora principal de la marca y amiga de Hathaway.
Para su aparición en "The Late Show with Stephen Colbert" el miércoles pasado, Anne Hathaway también optó por un look vintage de Versace: un minivestido negro de manga larga con altísimos tacones de plataforma.
@britishvogue #AnneHathaway dances to #Madonna’s 'Vogue' at the London premiere of #TheDevilWearsPrada ♬ original sound - British Vogue
Versace compartió un vídeo del look en Instagram, escribiendo: "@annehathaway, ¿es ese el... Versace del 91...? Sí. Sí, lo es", en referencia a la famosa frase de "El diablo viste de Prada".
En consonancia con la sobriedad de la gira de prensa, resulta inevitable encontrar paralelismos entre el vestido de Hathaway, inspirado en un traje de chaqueta, y el traje que luce en su primer look de la secuela.
En el tráiler inicial de la película, Hathaway se muestra igualmente poderosa y elegante con un chaleco y pantalones de raya diplomática vintage de Jean Paul Gaultier.
En Londres, las compañeras de reparto de Hathaway también acapararon la atención: Emily Blunt optó por un conjunto de pantalón y top de Balenciaga en el característico rojo de la película, además de joyas de diamantes y perlas de Mikimoto valoradas en un millón de dólares.
@britishvogue What would #AnneHathaway wear to a Vogue interview? And can she spell “cerulean”? #BritishVogue’s own fashion editors, Jack O’Neill and Charlotte Rutter, put the actor in the fashion hot seat at the #DevilWearsPrada2 ♬ original sound - British Vogue
Meryl Streep también se mantuvo fiel a la paleta de colores con pantalones negros, camisa blanca, abrigo y zapatos de tacón de satén rojo, todo de Prada.