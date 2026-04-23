‘No soy hombre’: Lorena Herrera reta a Facundo a demostrar lo contrario

A más de dos décadas de que Facundo asegurara públicamente que Lorena Herrera “era hombre”, la actriz reveló que aún enfrenta las secuelas de ese rumor, el cual marcó su carrera y su relación con el público.

Durante la celebración del cumpleaños de Fabián Lavalle, Herrera fue cuestionada por la prensa sobre el tema y reconoció que, aunque hoy lo toma con indiferencia, en su momento le provocó pérdidas profesionales y personales.

“¿Sabes cuántos contratos a mí se me han caído por esa estupidez que él dijo? Muchos”, declaró la actriz. Además, lamentó haber perdido gran parte de su público masculino.

Impacto en su trayectoria

Los señalamientos de Facundo, según Herrera, derivaron en la cancelación de proyectos y contratos.

Asimismo, aseguró que su base de seguidores, principalmente hombres heterosexuales, se alejó tras la polémica.

Con el paso de los años, la comunidad LGBT+ se convirtió en su principal respaldo y en un público fiel.

La actriz afirmó que, tras más de 20 años de especulaciones, ya no le afectan de manera personal, aunque sí dejaron huella en su carrera. Molesta, lanzó un reto directo al conductor:

“Facundo, te reto. Dejémoslo en 4 millones. Yo te demuestro y tú demuéstrame lo que has dicho durante veintitantos años”. La artista dijo estar dispuesta a someterse a un exámen médico, ultrasonido, públicamente con el ginecólogo que la prensa elija para que confirmen de una vez la verdad sobre su género.

Facundo ha relatado en diversas entrevistas que la polémica surgió tras una participación de Herrera en su programa, donde ambos simularon una discusión para elevar el rating.

Posteriormente, en un encuentro en un club nocturno, el conductor aprovechó la presencia de cámaras para lanzar la frase que desató la controversia, algo que, de acuerdo con Herrera, ella nunca aprobó.