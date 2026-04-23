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Barcelona lo confirma: malas noticias con Yamal y tiempo de baja; ¿y el Mundial?

El club azulgrana confirmó el tiempo de baja de Lamine Yamal y España en vilo por su presencia en el Mundial 2026.

  • Actualizado: 23 de abril de 2026 a las 07:32 -
  • Agencia EFE
Barcelona lo confirma: malas noticias con Yamal y tiempo de baja; ¿y el Mundial?

Lamine Yamal se lesionó este miércoles luego de anotar un gol ante el Celta de Vigo.
Barcelona, España.

El español Lamine Yamal sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que pone punto final a su temporada en LaLiga, pero no compromete su presencia en el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, según ha confirmado el FC Barcelona.

El club catalán ha informado de que Yamal, que se lesionó en el minuto 40 del partido ante el Celta, justo después de marcar el penalti que le dio la victoria a su equipo (1-0), seguirá un tratamiento conservador.

Este tipo de lesiones, en función de la gravedad de las mismas, pueden suponer una baja entre cuatro y ocho semanas. Lamine Yamal se perderá, por lo tanto, los seis partidos que restan para el final de LaLiga, pero estará en disposición de jugar el Mundial con España. La selección española se estrenará contra Cabo Verde el 15 de junio.

Terrible noticia en Barcelona sobre Lamine Yamal: Impacto mundial

Con el Barça, que tiene nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid, con seis partidos por jugarse, Lamine Yamal se perderá los encuentros ante el Getafe, Osasuna, Real Madrid, Alavés, Betis y Valencia.

Esta es la segunda lesión del extremo de Rocafonda desde el inicio del curso, cuando tuvo problemas por una pubalgia. Entonces se perdió ya seis partidos, cinco debido a esa dolencia y otro más por sanción.

En esos partidos, el Barcelona sumó cinco victorias -frente al Newcastle (1-2), el Valencia (6-0), el Getafe (3-0), el Oviedo (1-3) y el Slavia Praga (2-4)- y una única derrota, contra el Sevilla (4-1).

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