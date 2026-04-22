Terrible noticia en Barcelona sobre Lamine Yamal: Impacto mundial

Prensa española revela terrible información sobre Lamine Yamal tras lo ocurrido en el juego FC Barcelona vs Celta de Vigo.
Yamal no pudo tampoco concluir el encuentro contra el Celta en la victoria de 1-0 del FC Barcelona.
El internacional español Lamine Yamal lanzó un penalti en el minuto 38, que había cometido sobre él Lago, y tras chutarlo y convertirlo se tiró al suelo y dejó claro que debía abandonar el terreno de juego.
Lamine Yamal anotó el penal y se lanzó al suelo.
Sus compañeros le rodearon y tras ser examinado por los médicos, se confirmó que dejaba el terreno de juego.
Llegan muy malas noticias desde el Spotify Camp Nou. Lamine Yamal, máximo estadarte tanto del FC Barcelona como de la selección española, tuvo que abandonar el terreno de juego antes del término de la primera parte del partido entre FC Barcelona y Celta de Vigo después de sufrir una lesión durante la ejecución de un penalti.
Las primeras noticias sobre el estado de Lamine Yamal apuntan a una afectación en los isquiotibiales de la pierna izquierda.
A falta de que el futbolista se someta a pruebas médicas y el club confirme el alcance de la lesión, las imágenes de Lamine retirándose del césped han hecho saltar todas las alarmas.
El tiempo de baja de Lamine Yamal estará condicionado por la gravedad de la lesión. En este sentido, los estudios llevados a cabo por el Massachusetts General Hospital dibujan tres escenarios posibles.
Si se trata de un tirón o distensión del músculo isquiotibial, el pronóstico más optimista, Lamine Yamal estaría de baja durante un periodo estimado de 2 a 3 semanas. El astro azulgrana no estaría disponible para la disputa del clásico, pero podría terminar la temporada vestido de azulgrana.
Si se trata de una rotura parcial, el tiempo estimado de recuperación ascendería de 3 a 8 semanas. En este escenario hipotético, Lamine Yamal no volvería a jugar con el Barça.
"Las primeras exploraciones apuntan a rotura, con lo que diría adiós a LaLiga y peligra su participación en el inicio del Mundial", informa Mundo Deportivo.
Mundo Deportivo informa de que Yamal podría decirle adiós a lo que resta de la temporada y llegaría justo al Mundial 2026.
El peor escenario posible es el de una rotura completa del músculo, que obligaría a Lamine Yamal a someterse a cirugía. En este caso, el tiempo de baja ascendería a varios meses, pudiendo llegar incluso a 6 en los pronósticos más pesimistas.
Este jueves 23 de abril se conocerá el informe médico sobre la lesión de Lamine Yamal y el mundo del fútbol está en vilo.