Pichichi Liga Española: Yamal anota y así queda de Mbappé; otro marcó doblete

Este miércoles se disputaron partidos de la jornada 32 de la Liga Española y así quedó la pelea por el Pichichi.
20. Toni Martínez (Alavés) -- Anotó en esta jornada 32 de la Liga Española ante el Real Madrid y alcanzó las 9 anotaciones en lo que va de la temporada.
19. Hugo Duro (Valencia) -- El español no jugó en esta fecha y se quedó con 9 goles en su cuenta.
18. Alberto Moleiro (Villarreal) -- Es otro de los que cuenta con 9 goles en la campaña. Su equipo juega este jueves ante el Oviedo.
17. Federico Viñas (Real Oviedo) -- El uruguayo también registra 9 goles en lo que va de la temporada. Se enfrenta este jueves al Villarreal.
16. André Silva (Elche) -- Se destapó con doblete y escala en la tabla de goleadores. Llegó a 9 tantos.
15. Vladyslav Vanat (Girona) -- El ucraniano está lesionado, pero dejó en su cuenta 9 anotaciones.
14. Mikautadze (Villarreal) -- El georgiano es uno de los referentes en la ofensiva de su equipo. Lleva 9 goles y este jueves se enfrentan al Oviedo.
13. Sorloth (Atlético de Madrid) -- El noruego no estuvo en la derrota ante Elche y se queda con 10 tantos en su cuenta.
12. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) -- Su equipo juega este jueves ante el Espanyol, y de momento, cuenta con 10 anotaciones.
11. Raphinha (FC Barcelona) -- El brasileño se encuentra lesionado y se ha quedado estancado con 11 anotaciones.
10. Borja Iglesias (Celta de Vigo) -- Tuvo minutos este miércoles ante el Barcelona, pero se fue sin marcar. Tiene registrado 11 goles en su cuenta.
9. Lucas Boyé (Alavés) -- No anotó ante el Real Madrid el martes y se mantiene en la lista con sus 11 goles.
8. Vinicius (Real Madrid) -- El brasileño marcó uno de los tantos en el triunfo del Real Madrid ante el Alavés. Ya lleva 12 en lo que va de la Liga Española.
7. Oyarzabal (Real Sociedad) -- El español se fue en blanco y su equipo cayó por la mínima ante el Getafe. Lleva 12 goles tras 32 jornadas.
6. Robert Lewandowski (FC Barcelona) -- El polaco no tuvo minutos este miércoles ante el Celta de Vigo. Se queda estancado con 12 anotaciones.
5. Ferran Torres (FC Barcelona) -- El delantero español fue titular ante el Celta, pero se fue sin marcar. Se queda en el top con sus 14 anotaciones.
4. Lamine Yamal (FC Barcelona) -- El juvenil marcó de penal y alcanzó los 16 goles en la Liga Española. Sin embargo, se fue lesionado y enciende las alarmas en la recta final de la temporada.
3. Budimir (Osasuna) -- Se fue sin marcar ante el Athletic Club en la jornada 32 y queda con 16 tantos.
2. Muriqi (Mallorca) -- Tampoco marcó en esta fecha, pero se mantiene asechando al líder de la tabla de goleadores. Se mantiene con 21 tantos.
1. Kylian Mbappé (Real Madrid) -- El delantero francés firmó un nuevo tanto ante el Alavés y llegó a las 24 anotaciones. Se mantiene como líder tras 32 jornadas.
Así marcha la tabla de goleadores de la Liga Española tras la jornada 32.