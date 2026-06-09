Belinda es la voz de Lilypad, la nueva villana de Toy Story 5

La cantante mexicana Belinda será la voz en español de Lilypad, un nuevo personaje de Toy Story 5. De esta manera, compartirá créditos con los cantantes Bad Bunny y Bizarrap, así como con la actriz española Penélope Cruz, quienes forman parte del elenco de doblaje para Latinoamérica y España de la nueva producción animada de Disney y Pixar.
En el marco del próximo estreno de la película, previsto para el 17 de junio, Belinda dio a conocer la noticia junto a Disney mediante un video difundido en sus redes sociales. En la grabación aparece en las inmediaciones de los estudios de Pixar, en San Francisco, Estados Unidos.
“Hola, estoy aquí en los estudios de Pixar en San Francisco y me emociona mucho contarles que voy a ser la voz de Lilypad en Toy Story 5 de Disney y Pixar”, expresó la actriz y cantante al presentar a este personaje, representado como una tableta electrónica.
Lilypad tendrá un papel relevante en la historia de Toy Story 5, ya que profundiza en la manera en que los dispositivos electrónicos captan la atención de los niños, desplazando el protagonismo de los juguetes tradicionales. En la saga, estos personajes son encabezados por Woody, Buzz Lightyear y Jessie.
Con esta participación, la intérprete de Amor a Primera Vista se incorpora a un elenco internacional que incluye a Bad Bunny, quien dará voz a Pizza con Gafas de Sol en las versiones original y en español; Bizarrap, que interpretará a Gnomo de Jardín; y Penélope Cruz, quien prestará su voz a un nuevo personaje llamado Flamenco.
La película estará dirigida por Andrew Stanton, director y guionista ganador de dos premios Óscar, con la codirección de McKenna Harris, cineasta conocida por el cortometraje Ciao Alberto.
Además, la banda sonora volverá a estar a cargo de Randy Newman, compositor ganador del Óscar, quien ha participado en entregas anteriores de la franquicia.
La primera película de Toy Story se estrenó en 1995 y se convirtió en el primer largometraje de animación realizado completamente por computadora.
La segunda entrega llegó en 1999, mientras que Toy Story 3 se estrenó en 2010 y Toy Story 4 en 2019. Estas dos últimas superaron los mil millones de dólares en recaudación mundial.
Belinda comparte con los protagonistas de la saba los actores Tim Allen (Buzz Lightyear) y Tom Hanks (Sheriff Woody).