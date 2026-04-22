Familia de Celeste Rivas exige justicia y castigo para D4vd

La familia de Celeste Rivas Hernández agradeció a las autoridades por el avance de las investigaciones y el respaldo recibido, en su primer comunicado público tras la acusación por asesinato en primer grado contra el cantante D4vd, señalado como presunto responsable de la muerte de la adolescente.
En el mensaje, los familiares reconocieron el trabajo del Departamento de Policía de Los Ángeles y de la fiscalía, así como el apoyo de la comunidad de Lake Elsinore, al tiempo que recordaron a la menor como una niña "hermosa y fuerte" que disfrutaba cantar, bailar y convivir con su familia.
"La amamos muchísimo y ella siempre nos decía que nos amaba, la extrañamos profundamente, lo único que queremos es justicia para Celeste", expresaron.
Aunque la familia estuvo presente durante la comparecencia judicial del artista el lunes 20 de abril, la rueda de prensa prevista a las afueras del tribunal fue cancelada posteriormente sin que se ofrecieran detalles, informó Rolling Stone.
La Fiscalía del condado de Los Ángeles confirmó que el intérprete, cuyo nombre legal es David Anthony Burke, enfrenta una acusación de asesinato en primer grado con circunstancias agravantes, lo que podría derivar en cadena perpetua o incluso en la pena de muerte en caso de ser declarado culpable.
A este cargo se suman acusaciones por presuntos actos sexuales con una menor de 14 años y la mutilación de un cadáver, además de agravantes como el uso de la fuerza para acechar, el asesinato de un testigo en una investigación en curso y el supuesto beneficio económico derivado del crimen.
De acuerdo con las autoridades, la menor figuraba como testigo en una investigación contra Burke por presuntos actos lascivos, lo que habría sido un elemento clave en el caso, asimismo sostienen que el móvil económico estaría relacionado con la intención de proteger la carrera musical del acusado, que presuntamente se veía amenazada.
Tras su detención el 16 de abril, el equipo legal del cantante rechazó las acusaciones y aseguró que las pruebas demostrarán que Burke no fue responsable de la muerte de la menor, al tiempo que reiteraron que defenderán su inocencia durante el proceso.