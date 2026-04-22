Familia de Celeste Rivas exige justicia y castigo para D4vd

Estados Unidos.

La familia de Celeste Rivas Hernández agradeció a las autoridades por el avance de las investigaciones y el respaldo recibido, en su primer comunicado público tras la acusación por asesinato en primer grado contra el cantante D4vd, señalado como presunto responsable de la muerte de la adolescente.

En el mensaje, los familiares reconocieron el trabajo del Departamento de Policía de Los Ángeles y de la fiscalía, así como el apoyo de la comunidad de Lake Elsinore, al tiempo que recordaron a la menor como una niña "hermosa y fuerte" que disfrutaba cantar, bailar y convivir con su familia.

"La amamos muchísimo y ella siempre nos decía que nos amaba, la extrañamos profundamente, lo único que queremos es justicia para Celeste", expresaron.

Aunque la familia estuvo presente durante la comparecencia judicial del artista el lunes 20 de abril, la rueda de prensa prevista a las afueras del tribunal fue cancelada posteriormente sin que se ofrecieran detalles, informó Rolling Stone.